Querer y poder ser en política

Existe una enorme brecha entre querer y poder ser de algunos que aspiran, o suspiran, al Gobierno de Sinaloa y otros cargos de elección popular. Uno que otro sabe que no existen las más mínimas condiciones o circunstancias reales y aun así han manifestado su deseo de querer, aunque quizá en lo más íntimo de su conciencia personal saben de hecho que no tienen posibilidades reales de poder ser. Sin embargo, a algunos la pulsación emotiva o la “adrenalina del poder” los narcotiza tanto que llegan a perder el piso. O bien, porque los bufones que nunca faltan por ahí, les dan tanta piola o alas a ciertos suspirantes; y estos creen “ingenuamente” poder librar una batalla de esa dimensión y naturaleza como para concretar tal aventura.

Hay otros que se suben a un papelito llamado nombramiento (ya sea cargo de representación popular o administrativo) de menos de medio milímetro de grosor que se marean tanto sobre él, que hasta pierden el piso y las da vértigo y no se percatan de ello, debido a tantas náuseas que en algunos provoca el ejercicio del poder público, o porque a lo mejor no se les oxigena bien su cerebro como para pensar con realismo y prudencia. Otros por ahí no se toman la molestia de revisar su conducta, en cuanto a sus antecedentes personales o sus posibles pifias cometidas en cierto momento o circunstancias de su vida política o pública; ello haciendo un ejercicio en retrospectiva con rigor ético respecto de su honestidad. De tal manera que son muy diversas las características de personalidad de los distintos aspirantes y “suspirantes” que creen poder ser los agraciados en un momento determinado.

Lo más recomendable para todos los que la quieren, es que no se aceleren tanto, sean lo más mesurados y realistas que puedan, tomen las cosas con la mayor calma y seriedad posibles, aun cuando haya ciertos instigadores “profesionales” por ahí que les dan cierto volantín, y hasta se atreven a poner en determinado riesgo a su jefe político inmediato. No existe ninguna necesidad de ello. Además, no descarten la posibilidad de ser demandados por actos anticipados de campaña y les anulen el eventual registro como candidatos; aunque esto último es lo menos que les puede suceder. Para ello, solo habría que revisar con seriedad la Constitución, las leyes y la jurisprudencia vigentes en la materia.

En suma, hay que irse con mucho cuidado, revisar cada quien sus propias circunstancias y posibilidades reales y, sobre todo, ser lo más prudentes que les sea posible, con el fin de que no les llegue la lumbre o el agua hasta los aparejos, o evitar posibles frustraciones y riesgos personales innecesarios. Todo a su debido tiempo para ponderar en conjunto y con la frialdad debida todos los elementos para tomar una decisión de esa naturaleza de tan especial trascendencia. Aunque sabemos que cada quien juega su propio partido y asume sus propios riesgos para este próximo proceso electoral por la gubernatura de Sinaloa. Algunos ya hasta arrancaron hace mucho tiempo; incluso, distrayendo su responsabilidad pública, aun a sabiendas de estar fuera de los tiempos y contextos formales para ello; y peor aún más, contra la ley, cuando deberían de ser los primeros en cumplirla.

Ah, pero lo más importante para los que quieren ser, es contar con un enorme caudal económico y, sobre todo, estar patrocinados por los poderes fácticos y, además, ser líderes carismáticos genuinamente honrados.