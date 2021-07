Retos frente a rezagos sociales en Sinaloa

Sinaloa figura en el lugar número 23 en materia de rezago social. Su grado se califica como bajo, según criterio metodológico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, humanamente no deja de ser doloroso.

Los indicadores de dicho rezago social se asocian con las materias de educación, salud y vivienda. En lo que se refiere a educación, se toman como indicadores a la población de 15 años o más, que no saben leer ni escribir, es decir, los que se conocen comúnmente como analfabetas.

También se considera con rezago social, a la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y, a las personas de 15 años o más con educación básica incompleta.

En el caso del primer indicador, es decir, a la población analfabeta, al año 2020 teníamos en Sinaloa el 3.6 % del total de su población en esa condición, porcentaje equivalente a 108.970 personas, calculado a partir de una población total de 3 millones, 26 mil, 943 personas, conforme al último censo practicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por lo que respecta a la población de 6 a 14 años de edad que no asistía a la escuela a ese año, se tenía registrado el 4.9 % del total de la población al mismo año 2020, porcentaje que equivale a 108.897 personas; mientras que, en lo que se refiere a la población de 15 años o más con educación incompleta, se registró el 28.7 %, lo que arrojó un total de 868 mil 732 personas. De tal manera que nuestra entidad al año 2020 tenía un rezago social en educación de 1 millón, 86 mil 599 sinaloenses.

Otros de los indicadores de rezago social en Sinaloa, lo constituyen la población sin derechohabiencia a los servicios de salud, equivalente al 19 % del mismo total de la población en Sinaloa al referido año 2020, porcentaje del que resultan 575 mil, 119 personas en esa situación.

En lo que se refiere a viviendas con piso de tierra, representaban el 2.3 % del total de moradas al año 2020; las viviendas que no tienen excusado o sanitario, a ese mismo año era el 1.9 %; las viviendas que no disponían de agua entubada de la red pública al 2020, era del 1.5 %; mientras que las viviendas sin drenaje equivalía del 3 %; las que carecían de luz eléctrica, registraban el 0.6 %; las viviendas que no disponían de lavadora, ascendían al 22.9 % y, las que no disponían refrigerador, se estimó en un 5 % del total de viviendas.

Todos esos porcentajes y cantidades implican que los derechos humanos vinculados a esos rezagos sociales, contenidos en nuestra Constitución Política y en los diversos tratados internacionales, no se han materializado en esas personas en materia de educación, acceso a los servicios de salud y carencias en sus viviendas. También implican serios desafíos para los tres órdenes de Gobierno –federal, estatal y municipales–, rezagos que involucran la necesidad de diseñar adecuadamente las políticas públicas para abatirlos, y conllevan la necesidad de trazar un presupuesto que dé prioridad a esos rubros, en el contexto de apoyar primero a los pobres a lo que se comprometió Rubén Rocha Moya, gobernador electo.

