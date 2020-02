Rubén Rocha Moya, en la ilegalidad

Mientras el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) se encuentra dormido, Rubén Rocha Moya anda a todo lo que da de manera anticipada por la candidatura al gobierno de Sinaloa, razón por la cual se halla en flagrante ilegalidad.

De repente a Rocha le surgió un gran “amor” por visitar varios poblados a lo largo y ancho de Sinaloa. En ellos se ha fotografiado con viejitas, viejitos, niñas y niños, con el claro propósito de adquirir una imagen, que en la realidad no tiene, mucho menos de simpático auténtico.

También de manera súbita a Rocha le nació un “gran cariño” por la ciudadanía, pero no les lleva nada a los necesitados. Todo es con el propósito de darse a conocer entre el pueblo, pues llega con las manos vacías a cada comunidad que visita. Aquí habría que preguntarle a Rocha Moya cuándo ha ayudado a la gente necesitada con hechos en sus setenta y un años de edad. Ello descontando los años de burócrata universitario y de gobierno.

Rocha Moya solo se ha destacado como “grillo izquierdista”, pero siempre ha cobrado con la derecha. Jamás ha sido líder de trascendencia que haya hecho alguna cosa importante por el pueblo de Sinaloa, fuera de dichos cargos burocráticos circunstanciales.

El pueblo de Sinaloa requiere ser gobernado por líderes auténticos. No por individuos hipócritas. Por personajes auténticamente líderes, no personajes estacionales o de ocasión. De personas que sepan cumplir su palabra o compromisos en los hechos. Aunque sabemos que le importa un “comino” mantener buenas relaciones políticas. Ello lo retrata de cuerpo entero y de alma completa. Se nota que no tiene la mesura necesaria para responder adecuadamente en público. Le gana la pasión y el coraje. Ni modo, así es él, y quiere ser gobernador.

Sería bueno que Rocha Moya cumpliera todo el periodo como senador. El pueblo de Sinaloa no está de acuerdo con los “changos mecateros”. Buscar otra chamba de elección popular, cuando apenas tiene un año y medio en la actual senaduría es un total despropósito. Habla de que dicho personaje no tiene llenadera, y de que le importa un cacahuate decepcionar a quienes votaron por él en su momento.

Sería bueno que Rocha hiciese una consulta con el pueblo que lo eligió. Por el sondeo que hemos hecho con morenistas en Sinaloa, nos hemos percatado que no están de acuerdo con Rocha Moya. Ello muy al margen de las encuestas cuchareadas. Es decir, aquellas encuestas pagadas por él mismo o de su comité impulsor, cuyos integrantes son en su mayoría priistas. Su coach es Jesús Aguilar Padilla, ave de mal agüero, impulsor de gubernaturas. Si no, pregúntenle a Jesús Vizcarra Calderón.

No creemos que AMLO le haya dado luz verde a Rocha, el día que estuvo en el Palacio Nacional, junto con todos los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), así como los del PVEM, donde Rubén Rocha Moya aprovechó la ocasión –como muchos otros- para tomarse una foto con el presidente López Obrador, y luego hacerlas circular por las redes sociales, solo con el fin, al parecer, de “apantallar” a los ingenuos o puñado de seguidores.

Esa ilegalidad en que se encuentra Rocha por su campaña anticipada es sinónimo de “Estado de chueco” del que habla AMLO, razón por lo que no creemos que el presidente López Obrador le haya dado luz verde al hoy senador, porque sería una incongruencia con lo que pregona el jefe del Ejecutivo de la Unión.