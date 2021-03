Rubén Rocha Moya, un peligro para Sinaloa

Así como AMLO constituye un peligro para México, Rubén Rocha Moya también lo es para Sinaloa, por el simple hecho de que pretende imponer la 4T para nuestro estado. Esto, muy a pesar de que el país se está destruyendo en todos sus ámbitos y dimensiones. Por ejemplo, en las materias económica, social y política. Veamos por qué.

En el terreno económico, observamos que Andrés Manuel López Obrador desalienta las inversiones y con ello la generación de empleos que tanto necesitan los mexicanos para subsistir junto a sus familias.

En 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) en México registró una caída de 0.1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Ese saldo negativo de la economía mexicana contrasta con las expectativas generadas por el actual gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, de quien, recordamos, al iniciar su mandato el 1 de diciembre de 2018, dijo que el país tendría un crecimiento de 4% anual en promedio, y los resultados, lejos de dichas expectativas, fueron negativos.

Ya con la pandemia, el 2020, los saldos económicos fueron desastrosos, ya que el PIB tuvo una enorme caída histórica del 8.5%; fenómeno que en México no se presentaba en esos niveles catastróficos tan negativos desde hacía aproximadamente ochenta años. Y eso que AMLO prometió el citado crecimiento del 4% en promedio anual. Ah, pero para justificarse, López Obrador mitómanamente dice tener “otros datos”. Algunos enajenados mentales sí le creen, muy seguramente por su ignorancia, y quizá a algunos también por conveniencia para no perder las dádivas que les otorgan en los distintos programas de “bienestar” que, muy pronto, se convertirán en malestar y decepción para toda la nación. Ello, ante la forma tan torpe que AMLO viene manejando la economía en general, y las finanzas públicas en particular.

Adicionalmente, el mismo año 2020, la emergencia derivada de la pandemia y su pésimo manejo dejó sin empleo a 12.5 millones de personas, según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Resultado de la pandemia y del manejo irresponsable de la economía, el Inegi dio cuenta también de que más de un millón de micros, pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas definitivamente. Derivado de ello, quedaron sin empleo los referidos 12.5 millones de personas.

Ahora bien, en el ámbito social, específicamente en lo que se refiere a la materia de salud, hasta hoy continúa en serio abandono, sobrecarga y descuido en la atención de ese elemental servicio. Se carece de insumos y medicamentos básicos y especializados para atender a los derechohabientes. Entre ellos a niños con cáncer y a personas con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y la hipertensión.

En este contexto, observamos que los hospitales públicos, incluidos los del Insabi, constituyen una desgracia y calamidad para los derechohabientes, pues no encuentran una adecuada y digna atención para atender sus padecimientos de salud; cuyos derechohabientes, además, son tratados de manera grosera y despótica por la mayoría de los burócratas del ámbito de la salud. Los nosocomios parecen hospitales de guerra más que una institución en las que respeten la dignidad de los enfermos y sus familiares, pues constituye un verdadero viacrucis su atención. Ah, pero AMLO luego le echa la culpa a los fantasmas del pasado, es decir, a los neoliberales, olvidando que el presente es el que se está padeciendo con la 4T.

Esos son solo algunos de los saldos negativos que a nivel nacional ha dejado la 4T, y todavía existe la ocurrencia de Rubén Rocha Moya de querer instituirla aquí Sinaloa. Lo bueno es que la gran mayoría de los ciudadanos la rechazarán al votar en contra ella el próximo 6 de junio.

Por esas y muchas otras razones sostenemos que el candidato de Morena al Gobierno del Estado es un peligro para Sinaloa. Lo bueno, también, es que hay otras opciones mucho mejores y más viables que esa siniestra propuesta de Rocha y seguidores que pretenden ir por el reparto del botín, cual vulgares ladrones.