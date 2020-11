Con Rocha, primero las élites priistas y los empresarios ricos

Desde hace mucho tiempo sabemos que Rubén Rocha Moya tiene proclividad con los priistas ricos como los hermanos Enrique y Agustín Coppel, Jesús Aguilar Padilla, Jesús Vizcarra, Joel Valenzuela y Leovigildo Carranza, y también sabemos que detesta a los pobres y a las bases de Morena. Aparte de ello estamos informados por varias fuentes que formó un grupo de campaña cerrado y nefasto que ni siquiera se digna en saludar a la gente común y corriente.

En ese grupo hay algunos diputados locales y federales, así como ciertos funcionarios que escupen hasta de lado y que fueron depredadores de partidos de izquierda como el PRD. Son grillos veteranos y rancios, quienes ya se están repartiendo el pastel del poder público de Sinaloa. Usted seguramente los identifica amable lector. Ahí hay varios “uaseños” prófugos del gis y de las aulas universitarias. Ese es el equipo de Rubén Rocha Moya.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ah, pero a Rocha le nació de manera súbita un “gran cariño” por la ciudadanía, pero no les lleva nada a los necesitados. Todo es con el propósito de darse a conocer entre el pueblo, pues llega con las manos vacías a cada comunidad que visita. Aquí habría que preguntarle de nueva cuenta a Rocha Moya cuándo ha ayudado a la gente necesitada con hechos en sus setenta y dos años de edad. Ello descontando los años de burócrata universitario y de Gobierno.

Rocha Moya solo se ha destacado como “grillo izquierdista”, pero siempre ha cobrado con la derecha. Jamás ha sido líder de trascendencia que haya hecho alguna cosa importante por el pueblo de Sinaloa, fuera de dichos cargos burocráticos circunstanciales.

El pueblo de Sinaloa requiere ser gobernado por líderes auténticos. No por individuos hipócritas. Por personajes auténticamente líderes, no por personajes estacionales o de ocasión. De personas que sepan cumplir su palabra o compromisos en los hechos. Aunque sabemos que le importa un “comino” mantener buenas relaciones políticas. Ello lo retrata de cuerpo entero y de alma completa. Se nota que no tiene la mesura necesaria para responder adecuadamente en público. Le gana la pasión y el coraje. Ni modo, así es él, y quiere ser gobernador ¿cómo la ven?

Rocha Moya también es muy elitista, pues lo recordamos cuando vino a Sinaloa Mario Delgado, en pro de ser este presidente de Morena, ocasión en que observamos en los diversos medios de comunicación una campaña al estilo del viejo PRI, puesto que las élites locales de dicho partido se miraron grotescamente como arribistas y convenencieros, muy contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les echó en cara a ese tipo de personajes, cuando dijo: “Al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política” como los que se quieren “colar a como dé lugar, “ y a quienes no les importa el pueblo ni hablar con la gente”, solo con las élites empresariales y políticas.

De ahí que, en lo profundo de su ser, dadas sus características de personalidad, Rocha ha de decir al diablo con los pobres y con los militantes de Morena, pues él solo tiene relaciones con los ricos, y únicamente de corte priista, pues al parecer le dan náuseas con los auténticos morenistas, por lo que sería preferible que Rocha Moya cumpliera todo el periodo como senador. El pueblo de Sinaloa no está de acuerdo con los “changos mecateros”. Buscar otra chamba de elección popular, cuando apenas tiene dos años en la actual senaduría, que constituye un total despropósito. Ello habla de que dicho personaje no tiene llenadera y de que le importa un cacahuate decepcionar a quienes votaron por él en su momento. Aunque el 2021 será muy distinto al 2018, puesto que AMLO no será candidato.

Por fortuna, dicen las mayorías militantes de Morena que hay otras opciones políticas mucho mejor y más confiables que Rubén Rocha Moya.