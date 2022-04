El poder no es sinónimo de sabiduría

audima

Ya hemos mencionado en otras ocasiones, en el sentido de que existe la falsa creencia de ciertas personas que por estar afiliado a determinado grupo político y que por el simple hecho de que circunstancialmente llegan al poder público, consideran que ello en automático les otorga talento o sabiduría para gobernar. La práctica demuestra otra cosa muy distinta. Si no, examínese –aunque sea superficialmente– la realidad de cada entorno en México o lugar específico donde resida usted, estimado lector. Así se dará cuenta rápidamente que se acredita nuestra hipótesis inicial. De tal manera que no se ocupa para ello realizar una investigación científica exhaustiva o rigurosa. Se necesita simplemente poseer elemental sentido común para percatarse de dicho fenómeno; o solo contar, por ejemplo, con alguno de los sentidos como la vista o el oído. Razón por lo cual no se requiere ser ningún erudito para ello.



De ahí que es recomendable para quienes eventualmente ostentan el poder político reparen en ese tipo de reflexiones, y no solo lo ejerzan de modo arbitrario o prepotente por el solo hecho de ostentarlo. Quienes así piensan, es mejor que abandonen esa creencia y asuman auténticamente una conducta humilde, porque si se revisa rápidamente la historia universal, advertimos, incluso, que han caído enormes imperios, con mayor razón los pequeños principados.



En el ámbito internacional, y en la época contemporánea que nos ha tocado vivir, es cuestión de revisar algunos hechos concretos, como los casos, por ejemplo, de Irak, Egipto y Libia.

En lo que se refiere a Irak, se encuentra el caso de Sadam Husein, quien finalmente terminó su vida ahorcado, resultado de una sentencia jurisdiccional, al margen de examinar si esta fue o no legal.



En lo que respecta a Egipto, rápidamente nos viene a la memoria el nombre de Hosni Mubarak; personaje que después de poco más de 39 años en el poder del citado país ante el repudio de su pueblo y presiones de toda índole, se vio obligado a renunciar de la presidencia de su país; personaje por cierto que se le vio exhibido públicamente como un animal de circo en una jaula.



En el tercero de los casos, se trata de Muamar el Gadafi, quien gobernó a Libia por alrededor de 42 años, quien tuvo final demasiado funesto.

Los tres se destacan por haber sido dictadores, y se caracterizaban por ser egocentristas desde el punto de vista de la personalidad. También en los tres casos, casualmente, el poder lo sostuvieron a base de fuerza militar y policial. Y no porque hubiesen tenido sabiduría o talento natural para gobernar. Eso no se logra por generación espontánea. Tampoco por provenir de cierto linaje consanguíneo. Mucho menos por pertenecer a determinado grupo político. Eso es simplemente una cuestión muy circunstancial, como son prácticamente todas las cosas en la vida.



Al margen de lo expresado en la segunda y tercera parte del párrafo anterior, para no ir muy lejos, aquí en México, aunque teóricamente vivamos en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, observamos que muchos de nuestros “políticos”, al parecer residen en el limbo o en una “realidad virtual”, de tal manera que no se percatan de la infinidad de errores que a diario cometen, como si no existiese ninguna crisis y todo fuese un paraíso terrenal. Eso sí, son “políticos” muy buenos para ejercer el poder de manera histriónica, pero también de modo arbitrario, caprichoso, intolerante y hasta discriminatorio. Además, se advierte claramente que no se rodean de personas auténticamente inteligentes, actualizadas y preparadas. Los hechos así lo demuestran, aunque posiblemente les duela y sean reaccionarios o refractarios a la crítica; incluso, a la de índole propositiva. Pero sabemos que les agrada más que los aduladores les endulcen el oído. Esa es una cultura política perniciosa muy arraigada en nuestro país, y también aquí en nuestra aldea local. Para gobernar bien, no solo se requiere buena actitud, sino también aptitud y verdadera preparación.