Hacia la transformación de Sinaloa

Sinaloa requiere con urgencia de una profunda transformación en todos sus ámbitos y dimensiones. No se trata solo de que se formulen e instrumenten proyectos a partir del reparto de posiciones burocráticas en tribus políticas.

Mucho menos de políticos o pseudopolíticos que se adueñen del ámbito público, sino de nuevos equipos de trabajo que quieran y puedan verdaderamente transformar a esta patria chica.

Tampoco se trata de que venga una nueva generación que custodie únicamente los intereses personales y de grupos instalados por viejos políticos que trazaron proyectos transexenales. Ni de que se gobierne y administre la cosa pública con las mismas mañas de siempre, porque los sinaloenses están ávidos de un mejor y buen gobierno.

Se ocupa de líderes auténticos que verdaderamente transformen a Sinaloa. No que vengan a realizar negocios personales con el erario público; o a levantar empresas propias que se encuentren en situación de quiebra; o bien, hacer crecer las que ya se posean.

Contrario a ello, se requiere de personas exitosas, individuos que hayan demostrado en los hechos capacidad y talento; dado muestras concretas de que son capaces de lograr transformaciones verdaderas.

No solo de que vengan a duplicar las nóminas; de aquellos personajes que aparezcan como una nueva generación de ricos; o de aquellos que repentinamente surgen con algún organismo efectuando campaña anticipada en pro de la gubernatura con algún movimiento pseudotransformador.

De todo ello ya está muy harta la ciudadanía sinaloense, de que solo se les esquilme, de que se continué con las mismas prácticas políticas y las políticas públicas ineficaces; de que se le siga engañando con discursos huecos y demagógicos; de que se emplee más retórica falsa; de que solo le apuesten a la esperanza y la fe cristiana del pueblo, y que este continúe por los siglos de los siglos en su misma situación de miseria; de que se realicen negocios ilícitos al amparo del poder; o de los políticos que emplean a prestanombres en sus jugosas empresas que van desde constructoras a proveedores de todo tipo de servicios que generan los llamados conflictos de intereses.

En fin, se ocupa ir a una profunda transformación de Sinaloa en todos los órdenes y dimensiones, no solo de cambios cosméticos como hasta ahora. Se requiere meterle inteligencia y creatividad. De profundizar en todos los temas, no de planear por ocurrencia, sino de irse a lo práctico y al mismo tiempo a lo profundo de los problemas, no solo a la especulación teórica, porque la transformación de Sinaloa requiere de auténtica experiencia, de vocación verdaderamente exitosa.

No de una política y políticos ortodoxos, de aquellos tradicionales y corruptos de los que ya está cansado el pueblo sinaloense, de quienes logran conquistar el poder a través del engaño, mediante la compra y coacción del voto a quienes tienen hambre y la mitigan por un solo día.

Para ello se requiere diseñar un mejor camino, porque el modelo de desarrollo actual de Sinaloa, en muchas de sus dimensiones, ya se agotó hace bastante tiempo. Hay que transformar a la entidad de manera genuina con hechos, no solo con discursos demagógicos.