Los ‘aviadores’: una plaga dañina junto a quienes la propician

Ante la austeridad financiera, junto a una necesaria reingeniería de la administración pública, es menester se ponga debida atención para depurar la nómina tanto del Gobierno del Estado de Sinaloa como de algunos municipios en donde tenemos detectados a varios “aviadores”.

Estos en los hechos son delincuentes junto a quienes los contratan, protegen o solapan. Ya hemos dicho, aquí hay mucha tela de donde cortar para que Quirino Ordaz Coppel y algunos presidentes municipales se pongan a trabajar depurando las respectivas nóminas, y con ello le cumplan en hechos a los ciudadanos.

Se conocen a varias personas que están en esa situación en diversas áreas de la administración pública. Algunas de ellas que se encuentran de hecho en esa hipótesis, se jactan de ser “santurrones”. Hay otros que creen tener la voz completa, aun cuando por años han medrado del erario público sin trabajar un solo día en el servicio público, puesto que únicamente esa especie de individuos se dedican a cobrar; quienes además “aterrizan” puntualmente en las “pistas” de las diversas dependencias cada quincena o de manera mensual para que les “paguen” en las ventanillas.

Algunas hasta tienen base “área”, y por lo mismo pertenecen a algún sindicato; razón por la cual les depositan en determinada institución bancaria, y por ello se les evita la “fatiga” de emprender los vuelos en los periodos de pago que hasta saturan las “pistas de aterrizaje” de las diversas dependencias donde “trabajan”.

Ahí está un tema muy concreto para que los responsables de las áreas de la administración y las finanzas, se pongan a trabajar y limpiar en serio a esa verdadera “plaga” tan dañina. Creemos fundadamente que esas son las instrucciones del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Para ello se les recuerda a quienes manejan recursos financieros y las nóminas, que no se les olvide que el dinero de donde se les paga por sus “servicios” a esa especie, proviene de los contribuyentes y, por lo mismo, no es justo ni ético que continúen sosteniendo a esos holgazanes. Aún a quienes solo sirven para construir o destruir imágenes a través de ciertos medios. Hay varios casos concretos que conocemos. No hablamos al tanteo.

En este proceso, los sindicatos también deben colaborar para realizar una depuración administrativa, en lugar de fungir como cómplices o “tapaderas” de diversos delitos.

Se sabe de algunos casos concretos para empezar el proceso depurativo correspondiente, y no continuar con esas herencias.

Dentro de ellas hay quienes osaron contratar irregularmente hasta los hijos de sus descendientes, aun siendo menores de edad al momento de su contratación. Lo grave del caso es que lo hayan hecho personas que tienen o han tenido a su cuidado el área de los recursos humanos, quienes no merecen seguir ostentando un cargo de esa naturaleza.

Es pertinente recordar que solapar es incurrir también en serias responsabilidades de naturaleza administrativa, y hasta de índole penal.

Ahí está un tema real y concreto para ir solventando los gastos superfluos o excesivos generados por los “aviadores”. También es propicio para hacer los cambios de funcionarios. Es necesario aplicar en los hechos mano dura al tema, y empezar los recortes por los “aviadores” y por los que tienen varias plazas. O quienes osaron en contratar a sus compadres.