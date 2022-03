Mérito académico, capacidad técnica, experiencia y honestidad

audima

En los países desarrollados cuando hay cambio de gobierno, como por ejemplo en Japón, son muy escasos los funcionarios que son remplazados, y en donde por cierto el sector público es muy reducido. Cuando mucho cambian a los ministros y viceministros, equivalentes a los secretarios y subsecretarios de estado.

Con la enorme diferencia de que en el citado país del sol naciente, existe un sólido y arraigado sistema del Servicio Civil de Carrera. De ahí que los japoneses resurgieron como uno de los países más desarrollados del planeta; puesto que se levantaron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, después de que fueron devastados por las bombas atómicas que estallaron sobre los pueblos de Hiroshima y Nagasaki.

El desarrollo cultural, educativo, tecnológico y el sentido patriótico de los japoneses tienen que ver mucho con ese resurgimiento. Ello además de la institucionalización efectiva del Servicio Civil de Carrera en el ámbito público. Este está profundamente vinculado con el orden de los valores del pueblo japonés; en el cual primero está ubicada la patria, enseguida las instituciones públicas, luego las empresas, después la familia, y al final el “yo” individual.

Aquí en México, los valores están situados en forma diametralmente opuestos al citado orden; puesto que en los hechos primero está el “yo”, y al final se encuentra ubicada la patria desde el punto de vista de la conducta desplegada por la enorme mayoría de los servidores públicos, especialmente por los altos funcionarios, tomando en cuenta que ese ha sido el comportamiento que se observa en la realidad. Esto lo afirma un estudio científico comparado hecho por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el cual lo examiné a fondo en una de mis múltiples investigaciones académicas.

De manera tal que de ahí se pueden explicar o deducir muchos fenómenos, especialmente la conducta arraigada de numerosos políticos y de altos funcionarios de nuestro país, incluidos los no tan altos.

Ese fenómeno lo observamos cada sexenio o trienio o en los cambios circunstanciales que se dan en México, ya sea en la Administración Pública Nacional, estatales o municipales de nuestra querida patria; ya que después de un proceso electoral viene el reparto del “botín” del poder público, como si las instituciones fuesen propiedad de las personas, grupos o partidos.

De donde resulta necesario aplicar una política de estado para modificar esa conducta pública tan arraigada y nociva que genera, entre otros, la pérdida de enormes recursos financieros en capacitación; la ineficiencia de las diversas dependencias públicas, corrupción y, de manera general, la lentitud en los avances del sector público; por lo que postulamos la necesidad de aplicar la citada política de estado en México; y se tomen en cuenta, prioritariamente, el mérito académico, la capacidad técnica, la experiencia y la honestidad probada para seleccionar a las mejores personas como servidores públicos, a fin de que se cuente con un adecuado perfil, y se abandone la cultura del reparto del “botín” cada sexenio o trienio. De tal manera que el criterio de distribución del poder público no se circunscriba solo a favor de los grupos políticos y de los poderes fácticos, porque hacen mucho daño y es una política muy perniciosa y nociva. Hay que ser congruentes entre la retórica y los hechos, máxime cuando en la realidad no hay suficiente capacidad técnica y científica; puesto que existe demasiado hartazgo de la ciudadanía en todo el país, y se requiere instituir de manera efectiva el Servicio Civil de Carrera. No sólo en la forma o en el discurso, sino también en los hechos.