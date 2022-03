Prudencia y tolerancia

audima

Para evitar conflictos mayores en todo momento y lugar, es muy importante tener siempre presente las virtudes cardinales postuladas por Aristóteles desde hace poco más de dos mil trescientos años, especialmente la prudencia y la tolerancia, que encierra varios valores éticos universales, más, si mantenemos en la práctica una conducta mesurada y damos un trato digno y respetuoso a todas las personas que nos rodean. Nunca ofuscarnos por más compleja que sea una situación embarazosa determinada, ni tampoco anidar en nuestra mente animadversión o desconfianza porque estas dos características conductuales son nocivas en toda relación humana.

Según la Ética a Nicómaco, escrita por dicho filósofo griego, la prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el ser humano. Ello implica escoger en la vida real entre esos dos caminos. Hay, por fortuna, personas que por convicción se consagran a lo bueno, que merecen el calificativo de honorables, que llegan a ser tales, a partir de su capacidad brillante, no porque posean títulos o grados académicos, sino guiados por el sentido común de mantener una conducta mesurada y auténticamente honesta. Este tipo de conducta es muy útil para tener auténtico prestigio. No aquella que se paga con el erario público para tener una imagen falsa, muy distinta a los hechos, que se construye a través de las plumas halagadoras que se alquilan al mejor postor.

Por su parte, la tolerancia tiene infinidad de acepciones, incluso hay posturas filosóficas que la niegan o hay personas que no están de acuerdo en ser tolerantes, como sucede con algunos gobernantes llenos de soberbia que son una basura. Este tipo de personas son muy peligrosas y, además, son muy dados al abuso del poder e intolerantes a la crítica.

Contrario a ello, la tolerancia para quien escribe esta breve reflexión, es simplemente saber escuchar y admitir las ideas de los demás. Dejar espacios de libertad donde caben las opiniones de los otros. No ser dogmático o absoluto. Saber escuchar y ponderar ideas distintas que nos conducen a valorar con mayor profundidad y holgura los fenómenos, lo material e inmaterial, y que son útiles para mantener las buenas relaciones humanas. Aunque existen personas muy tóxicas o por naturaleza problemáticas.

Al margen de esto último, ambos conceptos enunciados como título de esta columna, tienen una enorme variedad de definiciones o acepciones filosóficas y de toda índole, incluida la dimensión gramatical.

La Real Academia Española nos enseña como una de sus diversas acepciones en sentido figurado, que tolerancia es simplemente el “Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”.

Esta es una de las que más se aproxima a nuestro contexto democrático liberal. Incluso, es el que más se práctica en la vida cotidiana que nos conduce a una sana convivencia social.

De ahí que está muy vinculada a infinidad de ámbitos, tales como, por ejemplo: lo administrativo, político, empresarial, jurídico, etcétera, que se refleja finalmente en las buenas o malas relaciones humanas o costumbres personales.

He ahí la importancia de esas dos virtudes cardinales, así como de los principios y valores éticos universales que se hallan implícitamente dentro de ellas para evitar problemas mayores, especialmente a las personas que nos brindan su apoyo. Lo recomendable es no hacer ni provocar una tormenta con un pequeño vaso de agua. Es decir, no ser explosivos, aunque se tenga cierta capacidad histriónica limitada solo por la conveniencia ante determinada persona, y no como una práctica general en la conducta de determinado individuo concreto. ¡Por prudencia hay que tener cuidado y tranquilidad dándole seguimiento a las cosas que sean importantes a nosotros mismos¡ Claro, no dejarse atropellar impunemente, pero dentro de la ley! Menos cuando la contraparte sea intrigante, falsa e histriónica. Por prudencia, es válido que a los intrigados se les brinde la oportunidad de defensa para no cometer injusticias, más si se pregonan los valores éticos universales.