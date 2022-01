Se requiere que al gobernador se le apoye con mayor fuerza

audima

Es posible que la lucha por los territorios y los espacios de control y poder a los que se han acostumbrado a los poderes fácticos, sea una de las causas por las que hoy existe en Sinaloa una sensación de menor gobernabilidad; pero también puede ser que no exista el suficiente conocimiento, destreza y talento para mejorarla.

Lo anterior implica realizar un examen mesurado, maduro, profundo y sistemático para encontrar la etiología de ese fenómeno, y no solo limitarse a operar el acomodo de todas las piezas que configuran la estructura de Gobierno.

Para ello se requiere, entre otros, mucho oficio político y también conocimiento técnico de las distintas áreas de la Administración Pública Estatal tanto centralizada como descentralizada.

El oficio político es necesario que se acompañe de sensibilidad, porque sabemos que por sí mismo el poder formal que hoy se ostenta es solo circunstancial, no es en modo alguno sinónimo de sabiduría ni de sentido común.

Asimismo, la capacidad gubernamental no ha de limitarse únicamente a la realización de ajustes de índole presupuestal, aun cuando estos tienen su propia complejidad y desafíos, y debido a que respecto de ello desde hace mucho tiempo se posee conocimiento y dominio técnico. Solo que merced a la coyuntura disciplinaria que hoy se aplica por ley en materia presupuestaria, es lo que hace la diferencia. Aunque desde siempre ha existido dicha necesidad de disciplina, pero sexenio tras sexenio se ha dado el fenómeno tendente a la obesidad gubernamental para dar acomodo a compromisos de campaña, aunque no tengan la destreza para ejercer el cargo. Y eso ha sido cuento de nunca acabar, y un vicio muy arraigado.

Para que las cosas mejoren sustancialmente en el plano gubernamental, es necesario que quede de manifiesto en los hechos ese oficio político al que nos referimos. Este conlleva al conocimiento actual de todos los actores sociales, porque cuentan en el proceso de gobernabilidad, incluidos los diversos segmentos poblacionales, no solo las élites empresariales o políticas, cuyos citados segmentos son útiles especialmente para el sostenimiento y retroalimentación de lo que se conoce como sistema político.

Dicho sistema funciona de manera muy sencilla, puesto que por una parte existen las demandas sociales, económicas y políticas que, al procesarse técnicamente, han de convertirse en políticas públicas adecuadas y ser instrumentadas por personas bien capacitadas para ello y con suficiente conocimiento en la materia.

Sabemos que todo ello tiene su grado de complejidad, aunque también sabemos que no es automático que se comprenda. Eso lo otorga el estudio profundo de las cosas o de los fenómenos, combinados con la experiencia o la práctica.

Por ello y por muchas cosas más, enunciamos en el título de esta colaboración, que al gobernador Rubén Rocha Moya es necesario se le apoye con mayor fuerza, determinación e inteligencia para que veamos cosas de verdadera trascendencia social y humana, y no solo cuestiones rutinarias elementales.

Para esto hace falta sensibilidad y conocimiento, y además dominio de muchas cosas, cuya ecuación de esos elementos nos arroja sentido común. También para ello se ocupa experiencia en muchos temas, y no encapsularse en burbujas burocráticas, sino ejercer el poder con humildad y sensibilidad para todos, porque todos cuentan y cuentan mucho como decía por ahí un eslogan gubernamental hace algún tiempo. Hay que recomendar y hacer cosas trascendentes no solo cosméticas o de recreo para la fotografía del momento. Eso es mercadotecnia pura. El pueblo desea que los objetos públicos mejoren en lo sustantivo y le beneficien de manera concreta. No únicamente simular o maquillar como en las funciones de circo con sonrisas falsas o juegos de trapecio. La política no solo es el arte de engañar, ni de auto engañarse. Se ocupan resultados tangibles con prontitud.