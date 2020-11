Sinaloa, rezagado en parlamento abierto

Hace poco más de nueve años - el 20 de septiembre de 2011, para ser precisos-, fue conformada la Alianza para el Gobierno Abierto, como iniciativa conjunta entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de ocho países, entre ellos México. Esto aparece inicialmente como un proyecto cuyos fines esenciales fueron la promoción de la transparencia, la participación ciudadana, el combate a la corrupción y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gobernabilidad, y se traduce en el conjunto de normas y mecanismos establecidos para asegurar y promover dichos fines.

En síntesis, es un mecanismo de participación ciudadana en el proceso legislativo. Su reto es que desde la sociedad se construyan leyes y se tenga más peso en la aprobación y ejercicio de los presupuestos para se ejecuten con la mayor transparencia y ética.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, a pesar de su relevancia, el parlamento abierto aquí en Sinaloa aún no ha sido instituido, no obstante de que la idea de su configuración inició hace más de nueve años. De tal manera que nuestro estado ha quedado rezagado en ese ámbito, no obstante de que uno de sus fines es el combate a la corrupción, la cual constituye el núcleo esencial de la llamada 4T, tantas veces pregonada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho parlamento abierto descansa en cuatro principios: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica.

En cuanto al de transparencia, este se basa en que la información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público.

Con respecto al de participación ciudadana, implica que los gobiernos deben buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados para aportar información y espacios de consulta, y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

Muy vinculado al principio anterior se halla el de rendición de cuentas, el cual supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que las y los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen positivamente a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se aparten de la normativa o de los compromisos asumidos.

Finalmente, en lo que se refiere al de innovación y tecnología, la idea de este principio es que los gobiernos le den la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías, y el rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de estas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso de las mismas.

Dados los alcances que implican esos y otros principios para mejorar el funcionamiento de nuestro Congreso local, y generar con ello mejores niveles o estándares de ciudadanía en Sinaloa, sería bueno que la representación soberana se pusiese a legislar de inmediato en esa materia, a fin de institucionalizar lo que es el parlamento abierto, y así atender en los hechos el compromiso asumido a nivel internacional y al deber constitucional para que las prácticas parlamentarias en nuestra entidad tengan características efectivas de parlamento abierto, y de esa manera se aporte de manera concreta a la llamada 4T.