A lo más excelso en la vida terrenal: ¡las mamás¡

Hoy es un día muy especial y propicio para referirnos a todas las reinas del planeta y las que se hallan en el firmamento universal, que nos ganaron la partida eterna: las mamás. Y hacerles llegar desde lo profundo de nuestro espíritu, el más sublime y excelso cariño y admiración por darnos la vida y ser la razón de nuestra existencia. Lo más divino. Vaya para todas nuestras más hondas y elevadas bendiciones donde quiera que se encuentren y cualquiera que sea su condición y circunstancia personal.

Es propicio también para referirnos a la historia de su celebración. Esta tiene sus antecedentes remotos en la antigua Grecia en honor de Rhea, que se le conoce en la mitología griega como “madre de los dioses”.

A principios del siglo XX, en 1907, gracias a la iniciativa y entusiasmo de Anna Marie Jarvis, hoy celebramos el glorioso Día de las Madres.

Ello trae a mi memoria un nítido recuerdo de mi vida. El privilegio de haber participado en una festividad escolar dedicada a las madrecitas. Fue el año de 1967, en que cursaba el sexto grado de primaria.

Nuestra participación consistió en declamar una parte del famoso poema intitulado El brindis del bohemio, cuya autoría se atribuye a Guillermo Aguirre y Fierro, originario de San Luis Potosí.

Dicha participación la realizamos un entusiasta equipo de primaria de seis compañeros; quienes fuimos seleccionados y preparados por nuestro querido profesor Jesús Luis Gasamáns Hernández, quien hoy radica en Mazatlán.

La parte que le correspondió declamar al autor de esta columna, interpretó a Arturo, cuyo fragmento está dedicado precisamente a la Madre, que dice:

“…Sólo faltaba un brindis, el de Arturo. El del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza; aquel que sin ambages declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza.

Por todos estrechado, alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risas y de contento; los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento:

—Brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer ¡desventurados!; no por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados.

Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos: por la mujer que me meció en la cuna.

Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero; por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero.

¡Por mi Madre! bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y deseado, porque sueña tal vez, que mi destino me señala el camino por el que volveré pronto a su lado.

Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio vida, y ternura y cariño; por la que fue la luz del alma mía, y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño.

Por ella brindo yo, dejad que llore, que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina; dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina.

Por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella; por mi Madre, bohemios, que es dulzura vertida en la amargura y en esta noche de mi vida, estrella...

El bohemio calló; ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura.”

Ahí termina el fragmento que nos tocó declamar un día de las madres de 1967. Por ser hoy, un día tan especial, dedicamos esta colaboración a todas las mamás del mundo que aún se hallan en la tierra, y también a las que se encuentran en el firmamento cuidando de sus hijos.

¡Bendiciones hoy y siempre mamás!