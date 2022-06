En 1990 salió en la pantalla grande Mi pobre angelito, una película donde un niño de 8 años se queda solo en casa y tiene que defenderla de dos ladrones. Aunque la trama es muy divertida, el que se haya quedado solo fue por accidente. Se acercan las vacaciones de verano pero se vuelve un problema para muchas familias, pues los padres tienen que seguir trabajando y se ven en la necesidad de dejar solos a los hijos. Si con las suspensiones nos vemos en aprietos, ahora que se acaba el ciclo escolar tenemos mayor preocupación.

Se ofrecen actividades de verano, hay quienes se van de vacaciones, algunos son enviados con otro familiar que tiene mayor disponibilidad de tiempo, pero no es posible para todos. Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, el 40 por ciento de los niños se quedan solos en algún momento.

Dejar solos a los niños cuando se tiene que realizar una diligencia no es problema, pero cuando se vuelve una necesidad porque los horarios del trabajo no coinciden con los de la escuela y hay que dejarlos por varias horas durante varios días, genera consecuencias, que van desde problemas de conducta hasta desarrollar trastornos de ansiedad y depresión.

Para un niño puede ser aterrador quedarse solo en casa, aunque esté con un hermano, pero entiendo que buscar el sustento obliga a muchas familias a dejarlos. Si las opciones de encontrar un cuidador se acaban, como padres debemos reducir los riesgos y buscar optimizar la situación, buscar maneras de que estén solos el menor tiempo posible.

Tenemos que ser conscientes de la madurez (no solo de la edad) que tienen los hijos, o por lo menos la del mayor; explicarles cómo ponerse en contacto con los papás o con un adulto que pueda auxiliarlos de manera inmediata; hablar de las situaciones potencialmente peligrosas; cómo responder a una llamada telefónica o si alguien toca a la puerta (para que no evidencien que están solos); llamarlos de manera constante para saber cómo se encuentran; controlarles el acceso a los dispositivos electrónicos y videojuegos; indicaciones de qué hacer si alguien los visita; las responsabilidades que tienen en la casa (por ejemplo, la tarea o ayudar al hermano menor). Hablar con ellos de la inseguridad que vivimos actualmente, sin alarmarlos, para crearles una conciencia sobre la prevención. Mantener siempre comunicación abierta con ellos en estos temas para que tengan la confianza de platicarnos todo, incluido lo que no sale bien.

También tenemos que ser conscientes de que se pueden presentar situaciones en las que hasta un adulto se puede bloquear y no saber cómo reaccionar. Ensayar posibles escenarios puede ayudar a agilizar tiempos de respuesta, medir las valoraciones que hacen sus pequeños y corregir posibles errores. Dedicar tiempo a los hijos cuando se puede, en especial cuando renunciamos a otras actividades por estar con ellos para darles la importancia que merecen, téngalo presente.