Se achican en la Japama

Por lo errático con que actuaron, la Junta de Agua Potable y Alcantari-llado del Municipio de Ahome provocó la psicosis en la ciudad tras la ruptura “accidental” de la tubería de agua potable en la calle Degollado y 10 de Mayo, que tuvo como consecuencia la falla en el servicio en los fraccionamientos y colonias del nororiente.

Esto lo controlaron en los hechos, pero no pudieron hacerlo en la comunicación mucho menos cuando se abrió la posibilidad de suspensión del servicio en toda la ciudad por los trabajos en otra tubería que se descubrió que estaba en mal estado. Tan creo problemas que el sector educativo se paralizó. En la mayoría de las escuelas no hubo clases porque no iba a haber agua, lo que resultó falso.

El mensaje del gerente operativo de la Japama, Jorge Cinsel, ante esa emergencia no fue el más efectivo.

Le ganaron los rumores, la desinformación, la confusión que se creó por lo limitado de las decisiones que se tomaron.

Es más, el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, desapareció del cuadrante. Tenía encima el cese de Rodrigo Robles como gerente administrativo por causas que no ha revelado.

Se espera que ante problemas como el que se presentó los funcionarios actúen a la altura de las circunstancias.