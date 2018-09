Se alarga la mala racha del equipo sinaloense

Claro que no fue una sorpresa la tercera derrota de los Dorados, al caer ante el líder general Potros de Hierro del Atlante que significó alargar su racha sin ganar a seis juegos en el torneo apertura de la Liga de Ascenso MX.Además, se confirmó nuestro dicho de que iba a ser una semana de gatos negros para el Gran Pez, ya que de los seis puntos que disputó no pudo conseguir ninguno, si recordamos que la inició perdiendo en la Copa ante las Águilas del América con marcador de 3-1.Pese al tan mal momento deportivo que vive el equipo de casa, todavía puede aspirar a conseguir un boleto, cuando menos del lugar quinto al ocho, porque la diferencia es de tan solo cinco puntos y todavía le quedan ocho juegos por disputar.Sin embargo, los lugares del uno al cuatro ya no pintan para el Gran Pez, ya que la diferencia que le están sacando Atlante, Ciudad Juárez, Cimarrones y Mineros, la mínima es de 11 puntos y la máxima de 15, a menos que llegara a tener un despertar de león y ganara la mayoría de los juegos que le restan.Pero el problema más serio que le vemos al cuadro dirigido por el profesor Francisco Ramírez es su inofensivo ataque y en el que antes fue su figura el ecuatoriano Vinicio Angulo, en la presente edición prácticamente se encuentra en el anonimato.Aunado a que los jugadores extranjeros que llegaron como refuerzos han pasado desapercibidos y así nomás no puede caminar un club que se jacta de ser de los grandes en el Ascenso.No sé cuánto tiempo más la directiva va a sostener en el puesto a Paco Ramírez, pero si llega a tomar la decisión de guillotinarlo, dudamos que el que venga a sustituirlo pueda sacar al equipo de tan complicada situación, ya que el principal problema lo vemos en lo poco que aportan los futbolistas en la cancha.la que sostuvieron la mañana de ayer el licenciado Héctor Sicairos, secretario general del sindicato de Sagarpa, quien estuvo acompañado por la licencias Beatriz Medina, administradora de la unidad deportiva 5 de Julio, con los directivos de los torneos más representativos que tienen su sede en dicha área.El tema principal de dicho acercamiento fue que el sindicato le solicitó el apoyo económico a los directivos para pagar la remodelación de los baños que tendrá un costo de 160 mil pesos.Luego de la exposición realizada por el dirigente sindical y las opiniones de los representantes de los torneos como Intersemanal, Careada de los Jueves, Oro Máster, Platino, Grand Máster y 60 y Más, las primeros que dieron el sí para apoyar la causa fueron Alfonso Aceves (Jueves), Marino Triana (Intersemanal) y Félix Acosta (Oro Máster), quienes se comprometieron a aportar entre 6 y 10 mil pesos. El resto quedó de tratar el asunto con los delegados en sus reuniones semanales, pero sinceramente se trató de una junta muy positiva.