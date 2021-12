Se alejan de las vacunas anticovid

audima

El número de adultos mayores de 60 años descendió en los centros de vacunación para la dosis de refuerzo que se aplica en la ciudad contra el coronavirus.

El comportamiento fue atribuido a varias cosas por los funcionarios federales, entre ellas que están fuera de la ciudad por las vacaciones decembrinas.

Sin embargo, no se menciona que algunos no acudieron porque a muchos les dio miedo, ya que el número de casos con reacción se ha elevado tras esta vacuna. Hasta los que no tuvieron reacción en las dos vacunas pasadas ahora sí les dio.

Sin embargo, lo recomendable es que no se debe de dejar pasar la oportunidad de vacunarse para estar mejor preparado por si llega la cuarta ola del virus.

La valoración debe de centrarse en que las reacciones tienen su tratamiento para luego recuperarse, pero de ser contagiado de Covid-19 es un volado.

Leer más: Las opciones del PAN en Sinaloa

En ese sentido, vale más vacunarse contra el virus que hizo estragos en Sinaloa, pero en los ciudadanos está contenerlo.