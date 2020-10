Se alistan en Movimiento Ciudadano en Ahome

El miedo no anda en burro. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tiene derecho de audiencia con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pero algunos dicen que si cree que con ir con su discurso rimbombante los va a apantallar, está equivocado. Ante ellos, a los que acudió acompañado de los regidores “paleros” y sus asesores jurídicos que no dan una, Chapman puede decir misa, pero lo que vale es lo que está actuado en el expediente. Si dio una respuesta por escrito cuando se le requirió, lo que les diga ahora a los magistrados sale sobrando. Se habla que el alcalde, regidores y asesores jurídicos sólo fueron a desahogarse en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que los volvió a denunciar de violencia política por obstrucción de su cargo. El presidente del TEES, Guillermo Torres, le dio por el lado al alcalde aunque ya está sentenciado. Hay altas probabilidades de que puede tener la segunda en su contra por aprobar que Pável Castro siga por un periodo más como titular del Órgano Interno de Control cuando la facultad de proponer le corresponde a la síndica procuradora.



Ya salió el peine. Ya se tiene claro el porqué el subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, lanza la bravocunada de que va a aparecer con el PRI o sin el PRI en las boletas electorales en el 2021. Se supone que sería como candidato a alcalde, lo que parece se le convirtió en una obsesión. Christian Palacios, líder estatal del partido Movimiento Ciudadano, reveló ayer que tiene pláticas con Osuna Moreno nada más que no es el único. También es con el panista Miguel Ángel Camacho, quien dice que va a aparecer en las boletas electorales para la alcaldía. Hace tiempo había entrado en pláticas con el líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez. Así, si Osuna Moreno y Camacho buscan esa opción porque en el PRI y en el PAN no la tienen segura, pues parece que tampoco en MC.



Pone distancia. Por cierto, cada vez más Camacho se aleja de los panistas dando la impresión de que se siente seguro con la candidatura a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Un ejemplo es que no acudió a la instalación este fin de semana de la mesa política del PAN en Ahome, al que fue invitado, según el líder estatal del PAN, Juan Carlos Estrada. Si “Mi Líder” se aleja del PAN está en su derecho, pero Estrada dejó en claro que no va a caer en chantajes. Es más, Camacho ni se le ha acercado para expresarle sus aspiraciones por la alcaldía por ¡tercera ocasión!



Ansiedad. Los priistas de Ahome se van a quedar con las ganas de que el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés, acceda a darles a conocer la lista de los contemplados a la candidatura a la alcaldía. Se habla que el tema para Valdés quedó en el negar la lista que se dio a conocer a mediados de la semana. El problema es que había establecido que en el mes de octubre se iniciaría el proceso de análisis de los perfiles, que es lo que ahora quieren saber los priistas. En realidad, los priistas no ven a otro como candidato que no sea Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper o Domingo “Mingo” Vázquez, este como opción ciudadana.



Los inocentes. Tras que la Profepa clausuró el terreno en donde está proyectado el relleno sanitario de OP Ecología, ahora resulta que nadie lo desmontó días antes de que el alcalde Chapman operara el desplazamiento de PASA en el servicio de recolección de basura para otorgárselo a dicha empresa. Dicen que el director de OP Ecología, César Guevara, se hizo de la vista gorda. Que ellos no están construyendo el relleno sanitario. Entonces por arte de magia se realizó el desmonte en el terreno que el Ayuntamiento les puso a disposición para que tuvieron dónde depositar la basura que recogerían. Ya ni la burla perdonan.