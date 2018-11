Se amparan los concesionarios del estadio y evitan suspensión de juegos de béisbol

Se amparan y garantizan juegos. Los concesionarios del estadio de béisbol se ampararon. Y con ello garantizan la realización de los juegos que reinician acá el próximo viernes. Los concesionarios han tomado muy en serio lo que consideran una agresión de parte del alcalde Luis Guillermo Benítez y el caso lo llevaron ante un juzgado. Mientras esto sucedía, el alcalde morenista subió a redes un vídeo portando una cachucha de los Venados para decir que todo estaba listo para asistir al juego este viernes y que solo faltaba que pagaran en Jumapam. ¿Sabría en ese momento del amparo a los concesionarios?. No sabemos. Lo que si en su intento por no echarse encima a la afición beisbolera de Mazatlán el alcalde le restó seriedad a la acción que él mismo inició. A todas luces intentó burlarse de los concesionarios. O se trata de enviar un mensaje a los empresarios de Mazatlán de que así serán tratados. Si el químico pensó que el caso no se llevaría a tribunales, pues que mal está. Y muestra su inmadurez, su falta de inteligencia, cuando un alcalde debe solucionar los problemas y no alentarlos. Con la presentación del amparo y la suspensión provisional las cosas se quedan como están. El estadio funcionando. Los servicios funcionando. La afición disfrutando de los juegos. Y el Juez solicitará a las partes la aportación de pruebas para resolver. Será la autoridad federal la que resuelva quien o quienes tienen la razón. De entrada aquí se está dejando fuera un sabio consejo; Los pleitos hasta ganados se pierde.

Adiós Peña Nieto. A tres días de dejar el cargo, el Presidente Enrique Peña Nieto vino a Culiacán. Acompañado del Secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Zepeda y del Gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró las instalaciones militares del “Sauz” donde serán instalados tres mil 500 elementos militares y sus familias. A Peña Nieto se le vio contento. Deja la presidencia en medio de un creciente rechazo. Podría decirse en un breve balance que los dos primeros años fueron los mejores de Peña Nieto. Llegaron las reformas estructurales. Se privilegió la política. Y también los grandes cambios que requería México para su consolidación. Pero llegaron los escandalos de la “Casa Blanca” y los excesos de sus “gobernadores”. Y concluyó su última parte en medio de los grandes desaciertos en el caso Ayotzinapa. Mal operada sus acciones de gobierno, peco de arrogancia. Y ahí están las consecuencias. Este primero de diciembre arranca una nueva administración. Esperemos que no resulte peor el remedio que la enfermedad.

Truena sesión y exhiben a diputado. Dirigentes de organizaciones campesinas se manifestaron en el Congreso del Estado y provocaron que la sesión fuera suspendida. Los dirigentes campesinos demandaron la anulación de un punto de acuerdo a tratar mediante el cual los diputados de Morena intentaban eliminar las cuotas que cubren sus agremiados. Decenas de campesinos tomaron la tribuna exigiendo ser escuchados. Y el diputado, de Mazatlán por cierto Mario González “El Capi” jaloneo a uno de los manifestantes dejando ver la intolerancia hacia este tipo de manifestación. Los diputados de Morena saben perfectamente como son esas manifestaciones en el Congreso. Algunos de ellos en los últimos meses se habían dedicado precisamente a eso. A escandalizar en el Congreso.