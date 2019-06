Se apresuraron. Ya estaban enterados y aun así decidieron continuar con la iniciativa de los matrimonios igualitarios en Sinaloa. Los diputados de Morena, coordinados por Graciela Domínguez, decidieron llevar al pleno la iniciativa. Tal vez algunos diputados de Morena no lo sabían, pero Graciela Domínguez seguro que estaba enterada. En círculos cercanos a quienes deciden en el Senado de la República se manejó que el tema de los matrimonios igualitarios debería de esperar su momento oportuno. Seguro estamos que el senador de Sinaloa Rubén Rocha estaba enterado, aun así decidieron seguir adelante y el resultado resultó negativo para quienes impulsaban desde la bancada morenista esa iniciativa. Si ya estaban enterados de que el tema debería de esperar, ¿por qué decidieron seguir adelante? Tal vez Graciela Domínguez pensó que con sus 23 diputados era más que suficiente sacar adelante la iniciativa. Graciela volvió a fallar. Y no se trata de que algunos de los diputados de Morena hayan decidido votar en contra de la iniciativa de manera espontánea, se trata de que en el Congreso del Estado sigue faltando operación política. Sigue ausente quien o quienes pongan orden, pero también falta quien escuche, atienda y entienda el sentir de cada diputado. La polémica discusión sobre el matrimonio igualitario en Sinaloa no es un tema sencillo, y por más que intenten desvincular lo religioso con lo legal, lo primero tiene un gran peso sobre este y otros temas. Precisamente el lunes miembros del Episcopado Mexicano se reunieron en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ambas partes se mostraron muy satisfechas de ese encuentro.

Los Toledo van por el MIT. El Centro de Convenciones de Mazatlán pronto tendrá un nuevo propietario. Se trata de la familia Toledo que desde el inicio del presente año presentó una propuesta de compra. Los propietarios del MIT Figlosnte 27 al parecer ya aprobaron la venta. El Fideicomiso Figlosnte constituido hace 25 años construyó en 10 hectáreas donadas por el Gobierno del Estado lo que es hoy el Centro de Convenciones de Mazatlán. El valor catastral del inmueble es de 600 millones de pesos. La Sección 27 del SNTE tendría que haber notificado a sus poco más de 33 mil afiliados la decisión tomada en la asamblea con sus 390 delegados. Hasta donde se sabe, ya está el acuerdo de vender y aceptado por el comprador. Hoy el proceso es ver el procedimiento que se seguirá para el pago y así finiquitar la compra-venta.

Arranca programa empleo temporal. Con una inversión de 30 millones de pesos aportada por el Gobierno del Estado, el programa de empleo temporal enfocado para los trabajadores del mar arrancará el día de hoy. El acto estará encabezado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Pesca Sergio Torres. El programa de empleo temporal para el sector pesquero sinaloense fue y es un compromiso del gobernador. Y a pesar de que el Gobierno federal no solo dejó de destinar recursos para este programa, sino que lo desapareció, el estado con recursos propios lo sacará adelante. El empleo temporal para los pescadores está convertido en la principal tabla de salvación para cientos de familias que dependen de la actividad pesquera y que en estos momentos se encuentra en veda, luego de una mala temporada.