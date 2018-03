Se apuntala Mayra Peñuelas por Liliana Cárdenas como candidata

El cambio en el Tercer Distrito. Todo transcurría normal. La exalcaldesa de Salvador Alvarado Liliana Cárdenas se veía. Se percibía firme. Su nombre estaba puesto para ocupar la candidatura federal por el Tercer Distrito Electoral que cubre los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Navolato y sector poniente de Culiacán. Las cosas caminaban bien; pero, llegó el momento en que la alianza PRI, Verde y Panal acordó cuáles serían los distritos en que cada uno de esos tres partidos le correspondería postular candidato. Y le correspondió al Panal. Para nadie es secreto que en esta contienda electoral, el Panal impuso como requisito a quienes serán sus candidatos que fueran militantes o si no se afiliaran a ese partido. El dirigente del Panal habló con Liliana Cárdenas. Le hizo saber la disposición que existe. Se le propuso que se afiliara al Panal. ¿Y que creen? En ese momento Liliana Cárdenas se negó. Entonces apareció el “jaloneo” interno. Liliana consultó su decisión y dejó pasar momentos claves al grado de que el Panal se quedó con la primera respuesta negativa de Liliana y decidió explorar otros nombres. Así fue como surge el nombre de la exdiputada federal Mayra Gisela Peñuelas. Una mujer entrona y con una larga trayectoria política en Sinaloa. Si algo conoce y muy bien Peñuelas son los vericuetos de la política. Su disciplina política que la ha llevado a estar en algunas ocasiones aislada de buenos cargos, hoy le puede rendir frutos. Es probable que Peñuelas sea quien releve a Liliana.

Por cierto. Hablando de la zona electoral de Salvador Alvarado y municipios vecinos, les podemos adelantar que no pierdan de vista al exdiputado federal Alfonso “Ponchín” Inzunza. Una carta que daría buenos resultados electorales como candidato. Así se las dejamos.

Se avecina tormenta pesquera. El secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, ya está enterado. Sabe que cada vez que concluye una temporada camaronera y sus resultados no fueron del todo buenos, los problemas en el sector pesquero se agudizan. Otros pequeños se engrandecen. Y es que de alguna manera quienes integran el sector pesquero en Sinaloa tienen que buscar una válvula de escape por donde soltar la presión. Está la lucha que vienen librando por un mejor precio al diésel, la de falta de financiamientos y apoyos reales al sector pesquero, el precio volátil del camarón, la baja producción, la pesca ilegal, la falta de operativos de vigilancia en épocas de veda y todo que en su mayor parte concierne al gobierno federal, pero que le “truenan” al estado. El programa de empleo temporal anunciado recientemente por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y que comenzó a operar el titular de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, se encontrará con un dique. Está claro que los 20 y los 10 millones de pesos que se le sumaron para ese programa sin duda no alcanzarán a cubrir a todos los que laboran en el sector pesquero y que han quedado sin trabajo al declararse la veda. Pero no todos en realidad están esperando que les caiga el “empleo temporal”. Muchos ya tienen sus planes. Laboran en la temporada camaronera y después emigran a trabajar a otras áreas, como es el campo y el comercio. Pero los problemas agobian al sector pesquero y la válvula de escape está ni mandada hacer. Es posible que haya protestas. Marchas, plantones. Porque la cobija no alcanzará para todos.