Se arma la ‘revolución’ en el sur

La presidenta municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, se cansó de escuchar los reclamos de sus regidores sobre los problemas que aquejan a su municipio, en la pasada de cabildo realizada el sábado pasado, argumentando que ellos como ediles son parte de su gobierno y son autoridad que pueden abanderar las gestiones ante las diferentes dependencias de gobierno estatal y federal. Es hora de que los regidores verdaderamente se pongan a trabajar y dejen de simular. Ya que no tienen verdaderamente ese compromiso social por realizar acciones que beneficien a la sociedad escuinapense.

Y como dice la raza, se armó la revolución en la zona sur del estado. Productores de mango se hartaron de entregar sus cosechas a precios bajos a los empresarios que se dedican a empacar para exportar, y decidieron ponerle fin a esta forma de realizar negocios. Ayer, cientos de personas que se dedican a la producción de mango en sus diferentes variedades se organizaron y tomaron las oficinas del Cesavesin en Escuinapa. Además, restringieron el paso de camiones por el rumbo de Chametla, en Rosario. La estrategia les funcionó y este martes sostendrán una reunión con los empacadores para llegar a un buen acuerdo.

El presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, durante el encuentro que sostuvo con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, le presumió que en cada avenida que se construye hay rampas con losetas podotáctil para invidentes. Asimismo, habló de ser respetuoso y de trabajar en armonía con todos los integrantes del gobierno municipal. Solo le faltó decirle que es investigado por la compra presuntamente irregular de lámparas por un costo de 400.8 millones de pesos, que las colonias de la ciudad están a oscuras y que en sus calles rebosan los drenajes.

Después de la captura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa, el Gobierno de Estados Unidos publicó una alerta para exhortar a los ciudadanos y funcionarios norteamericanos a que no viajen a esta entidad, al considerarla una zona en la que operan las bandas del crimen organizado. El caso generó la molestia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien aprovechó la conferencia semanera para criticar la reacción de la Unión Americana. Desde su punto de vista, no existe justificación suficiente para que el gobierno del vecino país del norte boletine a la entidad. Quizá no sea solo por la detención de Caro Quintero, tal vez haya influido también la cantidad de laboratorios clandestinos descubiertos en la zona urbana y rural de Culiacán y el decomiso histórico de pastillas de fentanilo, lo que genera una mala imagen de la entidad en el extranjero.

Si piensa viajar durante este periodo vacacional de verano, hágalo con mucha precaución. Hay dos alertas epidemiológicas: la del covid-19 (Culiacán tiene casi 5 mil casos activos) y la viruela del mono, cuyo primer caso ya se encuentra en Sinaloa.