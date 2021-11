Se atrinchera personal administrativo de Chapman en oficinas gubernamentales de Ahome

Imprudencia. Muy orondo llegó a la sesión del Congreso del Estado el diputado local morenista pluri de Ahome, José Manuel Luque Rojas, sin haber cumplido con los 14 días aislado, siguiendo el librito de disposiciones de salud tras ser tocado por el coronavirus. Solo reposó ocho y su presencia causó malestar y temor en algunos diputados aunque algunos bromearon con sarcasmo que hubiera aparecido en el Congreso. Por una cosa u otra, se habla que fue el diputado incómodo. Luque Rojas fue asintomatico de covid-19, lo que es tantito peor, pero el acudir antes de los 14 días, como mínimo, dicen que refleja no tanto su interés sino su voracidad por estar en el círculo de poder legislativo. El caso es que Luque Rojas fue la “comidilla” por lo que algunos calificaron como imprudencia y mal ejemplo aún cuando justifique su presencia con nuevos estudios.

No les queda de otra. El proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo volvió a retumbar en el salón del pleno del Congreso del Estado. Como son otros tiempos y otros diputados, ahora fue para apoyar la consulta popular que está en la etapa de organización. Sin embargo, no faltó quien quisiera quedar bien con los que se oponen al millonario proyecto. O sea, quieren estar bien con Dios y con el diablo. El tema lo abordaron las diputadas del PAS Elizabeth Chía; de Morena Cecilia Covarrubias y del PRI Deisy Judith Ayala Valenzuela. Chía hizo referencia a las bondades de la planta, así como los factores de oposición por el impacto del medio ambiente, pero para terminar avalando la consulta que se transparencia y libre. Como la consulta viene ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Covarrubias no anduvo con medias tintas para darle luz verde. Valenzuela estuvo como copia al carbón de Chía.

Resistencias. No todo ha sido miel sobre hojuelas el arranque de su gobierno para el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Se ha llevado sus sorpresas y ataques de ciudadanos que no se sabe si actúan por su propia cuenta o en forma intencional mandados por los que se fueron. Por ejemplo, en el acto de banderazo de los inicios de reparación de las calles, en el primer segundo del 1 de noviembre, momento en que empezó su gobierno, uno que pasó por el lugar en un vehículo le gritó palabras ofensivas. Incrédulo de lo que había pasado, Vargas Landeros interrumpió su mensaje para luego decir “no fue para mí”. Le dio la razón al que gritó por la indignación ciudadana, pero dijo que ellos van entrando. Y como que le quieren enredar el arranque porque alguien empezó a rolar el video de ese momento. Por otro frente, hay algunos de la administración chapmista que no se quieren ir, se amacharon en sus oficinas y hasta ya advirtieron que no los pueden correr. El caso más patético es el del contralor interno del DIF.

Otro gancho. Vargas Landeros siguió ayer exhibiendo a la administración chapmista. En el acto de rehabilitación de semáforos, que al final del anterior gobierno se “desconchiflaron” más de una decena, el alcalde dijo que para solucionar eso solo se requieren “ganas y voluntad política”. Con solo 7 mil pesos arreglaron uno que está en un transitado crucero y van por otros más. Además, siguió reparando pedazos de calles destrozados, como en dren Juárez e Independencia, obra largamente anhelada por quienes transitan por ahí.

Atención. La primera manifestación en esta administración municipal la hizo ayer el líder de los precaristas César del Pardo, que quieren viviendas. Fue ruidosa. La diferencia es que ahora sí los atendieron, no como en la administración de Billy Chapman. El secretario de la comuna, Genaro García Castro, los atendió y luego el alcalde Gerardo Vargas. En la anterior administración ni los pelaban.