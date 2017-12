Se avecina desbandada en el Congreso

Quienes saben de política auguran que es cuestión de días para que se dé una desbandada en el Congreso del Estado, debido a que diputados de todas las bancadas se separarán del cargo para irse de precandidatos en busca de alcaldías y diputaciones federales.

La bancada del PRI, la más numerosa, es la que puede sufrir más mermas. Para empezar, la líder Irma Tirado buscaría la diputación federal, Aarón Rivas iría por la alcaldía de Culiacán o por una diputación federal, José Menchaca aspira a la alcaldía de Guasave, Marcos Osuna y Fernanda Rivera aspiran a diputaciones federales igual que Ana Cecilia Moreno y Tomás Roberto Amador, y Maribel Chollet quiere la alcaldía de Mazatlán. Más los que se agreguen a la larga lista.

Los panistas no se quedan atrás y ya andan en precampaña permanente: Roberto Cruz, Carlos Castaños, Zenén Xóchihua y Juan Pablo Yamuni, y Tania Morgan buscaría la alcaldía de Culiacán o una diputación federal.

Para todos el Congreso está convertido en una “fábrica de candidatos” y en el PAS se considera que Angélica Díaz tiene posibilidades de ir por una diputación federal; asimismo, en Morena y el PRD no cantan mal las rancheras: Merary Villegas trabaja para salir adelante en sus aspiraciones, igual que Crescenciano Espiricueta del Panal y el perredista Efrén Lerma.

La aprobación del presupuesto estatal y el receso de fin de año que empieza el 15 de diciembre se puede constituir en el banderazo de arranque para la desbandada en el Congreso para beneplácito de los suplentes. Al tiempo.



Popurrí. La presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, “se echó al agua” y pidió un crédito bancario por 15 millones de pesos para salir el mes de diciembre con el pago a proveedores y gasto operativo para atenuar los efectos de la disminución de participaciones federales, pero dice que no hay problema que hay capacidad para pagarlos en los primeros meses del 2018 porque no ha pedido adelantos de dinero al gobierno.

Nubia inauguró ayer una techumbre en el ejido Mochicahui y aún no tiene definido si continuará al frente del Ayuntamiento o se separará para buscar reelegirse o la diputación federal, pero dice que mientras trabajará hasta el último minuto en beneficio de los fortenses con prioridades en educación, salud y vivienda.



REY mago. No hay que confundir los roles, dice el director del Conalep Melchor Angulo, ya que aclara que asistió a la junta de la intercamaral a explicar a los empresarios el trabajo que realiza en la institución educativa, a estrechar los lazos de vinculación con los sectores productivos y que las palabras nunca y jamás no están en su mente con relación a sus posibles aspiraciones a la alcaldía de Ahome. Los reporteros locales lo cuestionaron sobre su activismo político, pero supo capear el temporal.



LUZ en el Trébol. Cierra fuerte el año el director de SCT, Héctor García Fox, ya que el viernes se encendieron 10 superpostes del distribuidor vial de El Trébol, ubicado a la entrada norte de Los Mochis. Faltan 18, que se encenderán pronto para mejorar la seguridad de miles de automovilistas.