Se avizora el fracaso de unas desplumadas aves

Era factible la posibilidad de que Santos Laguna consiguiera en su casa el triunfo en el juego de ida de la fase semifinal del torneo mexicano de futbol, sin embargo, ni los mismos seguidores de los Guerreros esperaban que el marcador fuera tan contundente, para poner al borde de la eliminación a las desplumadas Águilas del América.Un 4-1 que, para la vuelta del día de mañana, ya parece definitivo, pero se tiene que jugar el encuentro y luego de concluir los 90 minutos restantes, ver si realmente Santos supo capitalizar a la perfección la amplia delantera que consiguió en su estadio.En esa segunda batalla debe aflorar con todo, el orgullo indomable del jugador americanista porque deberán salir con todo desde el silbatazo inicial para tratar de conseguir esa épica remontada que le permita llegar a la gran final, pues de no hacerlo se consumará su gran fracaso del presente año.Sí, porque acostumbrado a ser ganador por excelencia, los dirigidos por Miguel Herrera no pudieron en la Concachampions, dejándole que su acérrimo rival deportivo, el Club Guadalajara, se quedara con el trono y eso es algo que todavía no pueden asimilar y ahora también sin adueñarse de la copa de la Liga MX sería el colofón a su mala temporada.Eso sí, debemos reconocer el gran espectáculo que brindaron en la cancha los dos rivales, ya que se trató de un juego de ida y vuelta con emociones, pero en donde la diferencia fue la gran contundencia ofensiva de Santos que pasa por un estupendo momento.En la otra llave, un agónico gol le dio vida a los Diablos Rojos del Toluca que al caer con marcador de 2-1 ante Xolos de Tijuana en calidad de visitantes, les bastará ganar con un gol de diferencia en su infierno para avanzar a la gran final.Pero los luciferes no deberán confiarse y menos como lo hicieron en la parte final ante Monarcas Morelia, ya que los fronterizos le hicieron la travesura de vencer en su propio patio a los Rayados del Monterrey considerado todo un trabuco.Con la intención de que las cédulas lleguen a tiempo a las juntas semanales, la Liga Municipal Platino y los delegados se pusieron de acuerdo para que al finalizar cada uno de los encuentros de las jornadas sabatinas, los capitanes que van a firmar el reporte le tomen foto con sus celulares.Un mecanismo que nos parece interesante, porque sirve para que se agilicen los trámites administrativos en caso de que no sean entregadas a tiempo las cédulas por parte del Colegio de Árbitros.Se nos aclaró que si hay reportados por agresiones o mala conducta de los jugadores hacia los árbitros, son los propios nazarenos los que se encargan de retener los registros y entregar las cédulas a la directiva, para que tome las medidas disciplinarias conforme a reglamento.