Se busca un chef pa’ los polis y tránsitos

¡Atención! La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito en Culiacán requiere con urgencia cocineros con experiencia y buena sazón, debido a que los platillos que ofrecen en el comedor para los policías y agentes de Tránsito está bien mala, y por eso hay algunos elementos malnutridos porque no se alimentan bien. Interesados en la chamba, favor de comunicarse con el ‘secre’, Óscar Guinto Marmolejo, al número (667) 728 05 79.A la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) le urgen unos chalanes inteligentes, profesionales y, si se puede, guapetones, pa’ que se vayan a solucionar de una vez por todas el lío que hay en el campo pesquero El Jitzámuri, donde alegan que ya va pa’l mes que no tienen el vital líquido y las autoridades ni sus luces. Quien pueda, por favor échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Junta, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 812 04 04. PD: lo de guapetones es pa’ que la raza de perdis se eche un buen taco de ojo y se les baje un poco el disgusto.Urge quien tenga mano dura y que se anime a poner guardias pa’ cachar con las manos en la masa a quienes tiran basura en solares baldíos, para que se apliquen ahora sí las multas tan anunciadas por el departamento de Ecología en Guasave. Si crees poder con la chamba, no la pienses mucho y échale la llamada a la directora del departamento, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono (687) 872 15 36.¿Te gusta la adrenalina y recorrer rutas extremas? Te puedes ‘aventar’ este tipo de actividades sin ir muy lejos, solamente tienes que ir de ‘volada’ a las calles que no están pavimentadas en la colonia Niños Héroes, de la ciudad de Guamúchil, ya que el terreno está lleno de piedras y la superficie toda dispareja se asemeja bastante a las rutas que se acostumbran en este tipo de actividades. Si te interesa la oportunidad de disfrutar de un gran momento lleno de adrenalina, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.A partir de hoy se cobrará por subir al Faro, específicamente para acceder al tan mencionado Mirador de cristal. Pero la cuota será voluntaria, al menos así lo dio a entender el alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez, así que la gente no necesariamente tiene que pagar los cinco pesos que se requieren, sino que puede aportar un peso. Se descarta que sea fuerzas el pago por subir, pero si se lo llegaran a exigir, llámele al presidente municipal al (669) 915 80 00, y ponga la queja.