Se buscan eléctricos que cobren ‘bara’

¡A oscuras! Donde urgen reparadores eléctricos de luminarias es en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán, donde los vecinos están a oscuras y temen que los amantes de lo ajeno ingresen a sus hogares aprovechando las penumbras para no ser reconocidos ni vistos. Ante esto, urge que el alcalde culichi, Antonio Castañeda, realice una buena inversión en la reparación de lámparas en diversos sectores de la ciudad. Interesados en la chamba, pueden comunicarse al Ayuntamiento, al teléfono (667) 758 01 00.¡SOS! Urge que un superhéroe vaya a dar pláticas a niños y adolescentes, que lucha por salir de la drogadicción en el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción en Los Mochis, porque el personal de este no se da abasto rescatando a los jóvenes de las drogas. Si conoce a alguno, llámele a Esteban Ramírez, director del centro, al ‘fon’ (668) 815 33 45, porque ayer dio su informe de labores y dice que es muy triste ver a niños de 9 años de edad consumiendo heroína.La Dirección de Tránsito Municipal de Guasave está buscando raza que quiera ganarse unos pesitos extra, en una chamba que requiere de muy poco tiempo. Lo único que tienen que hacer es regular el caos vial que se genera en las escuelas, en horarios de entrada y salida, pues con eso de que les faltan 60 agentes, no se dan abasto para poner orden en todas las instituciones. Si te interesa el ‘jale’, échale la llamada al ‘chaca’ de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono (687) 872 67 00.Urge una adivina que se las sepa de todas, todas, pa’ ver si sabe dónde quedaron los pedazos de topes en calles de Guamúchil, como la Francisco I. Madero, en la colonia Morelos; la Agustina Ramírez, en la Niños Héroes, y otras calles con la misma bronca en la ciudad, pues las naves circulan hechas ‘la mocha’ con el cuento de que no hay nada que los detenga. Si te interesa colaborar, échale una llamada al ‘chaca’ de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30, pa’ que mande unos agentes a estos puntos mientras encuentran los topes.La delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán necesita un ejército de colaboradores pa’ llevar el mensaje de prevención a todos los rincones. Y es que, en las últimas fechas, se han incrementado los accidentes de tránsito con resultados funestos. Hasta el día de ayer, llevaban contabilizadas ocho muertes, una cifra muy elevada que podría dispararse con el inicio de la Semana Santa, cuando el aforo de vehículos en el puerto aumenta hasta en un 300 por ciento. Por ello, el delegado José Vallejo arrancará, el próximo día 19, la Semana de Educación Vial para concientizar a los conductores. Si usted se interesa en apoyar esta noble causa, márquele al (669) 915 51 05.