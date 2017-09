Se buscan locaciones

Se rentan locaciones para filmar una película de terror, esto en la colonia Valle Bonito, en la ciudad de Guamúchil, pues los vecinos dicen que les da miedo salir de noche ya que en dos manzanas no les funciona ni una lámpara y están en completa oscuridad, por lo que el ambiente macabro pa’ empezar una ‘peli’ ya lo tienen. Si te interesa utilizar el lugar, márcale al ‘dire’ de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 06 38, pa’ que se pongan de acuerdo mientras les da por arreglar el alumbrado.A quien al parecer ya le molesta que le digan que no está dando resultados en alerta de género es a la directora del Ismujeres, Aracely Tirado, quien pide que en igual de hacerle señalamientos le hagan propuestas de cómo se reduzca la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Interesados en hacerle llegar propuesta a la funcionaria estatal y se ponga a chambear por las mujeres en Sinaloa favor de comunicarse al teléfono 7 52 06 72.Si eres electricista y le sabes un poco a eso de la instalación de semáforos, favor de ponerse en contacto con Joel García Regalado, director de Obras Públicas, debido a que tienen unos cuantos en la bodega y tal parece que no les apura ponerlos. Así que si alguien tiene conocimientos en estos aparatos, no dude en llamar al 915-80-00 Ext. 1434, con Joel García Regalado, director de Obras Públicas, y ponerse a sus órdenes en caso de que el retraso sea por no encontrar a una persona capacitada, así, el dineral que se gastaron en la compra de los semáforos no quedaría en el limbo.El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave está pidiendo a la ciudadanía que se unan a la campaña ‘Regala tu lamparín’, en la que en realidad no importa si son celulares con lamparita o no, más bien lo que se busca es que sean de esos que no tienen acceso a internet. Lo recaudado será donado a los doctores, enfermeros y empleados del IMSS pa’ ver si así ponen atención en su chamba y atienden a los derechohabientes, quienes se quejan de que los médicos y los demás solo se la llevan con el cel en la mano y no atienden a nadie hasta que les da la gana. Si te interesa hacer un donativo échale la llamada al chaca del nosocomio, Martín Ahumada, al Tel. 872 06 03.Urgen unos buenos fumigadores pa’ Los Mochis ya que las campañas de deschacharrización se encuentran paradas por las dizque lluvias, mientras tanto los moscos están preparando su invasión a la tierra de los cañeros para azotar con fuerza a toda aquella raza que los enfrente. Si le interesa la chamba favor de echarle el fonazo a Héctor Adrián Hubbard Beltrán, dire de Salud Municipal, pa’ que los contrate de inmediato y se ponga duro a chambear en la ciudad.