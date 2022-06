Se calentó el ambiente en reunión de indígenas y Rocha

Por momentos, al menos al inicio y al final de una reunión que duró mas de dos horas, entre el gobernador Rubén Rocha y los indígenas de Ohuira, se caldearon los ánimos por la irrupción de integrantes del grupo denominado Aquí No, que se opone a la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

El gobernador venía a cumplir la promesa de visitar a los indígenas y atender los problemas que tienen en sus comunidades, pero la mayoría de los oradores abordaron el tema de la planta, previo al arranque de las asambleas informativas que se efectuàn y a la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se efectuará los días 9 y 10 de julio.

Los de Aquí No se plantaron en la puerta del centro ceremonial donde se efectuó la reunión y no permitieron la entrada de la gente que apoya el proyecto y sostuvieron enfrentamientos verbales con los periodistas a quienes acusan de pintar todo color de rosa, de no decir la verdad sobre la gran oposición que existe entre los pescadores y los indígenas.

En la reunión, Rocha los exhortó a que voten a conciencia, que como gobernador demócrata no tiene porque enojarse con ellos porque voten en contra, pero que él está a favor de las inversiones para el desarrollo. Ofreció ayudarlos para el emplacamiento de los carros que circulan en la comunidad y que el dinero que se colecte se invertirá en obras ahí mismo.

Popurrí. La comisión de honor y justicia acordó dar de baja a Dinora Valdez, la policía municipal considerada rebelde por algunos, y acérrima defensora de los derechos de las mujeres por otros y que desde la pasada administración del ex alcalde Billy Chapman, ha venido haciendo denuncias de acoso sexual contra mujeres policías.

La baja se da por las denuncias que presentaron compañeras de Dinora que la acusan de difundir datos personales y de violar su privacidad. Defensoras de los derechos humanos y de las mujeres de Sinaloa de inmediato salieron en su defensa y de seguro darán la pelea por ella y mucho de que hablar y escribir los próximos días.

PERIODISTAS. Integrantes de Iniciativa Sinaloa, liderados por Marlene León, invitan a los compañeros periodistas de todo el estado que reúnan el perfil requerido a que se inscriban como aspirantes a la dirección o a los 6 consejeros del Instituto de Protección a Periodistas y defensores de los derechos humanos quienes vigilarán que se cumpla a plenitud la ley recién aprobada.

Ayer dieron una conferencia de prensa en Culiacán, pero antes participaron en una reunión virtual con el diputado Ambrocio Chávez, presidente de la comisión de puntos constitucionales, quien les explicó que el congreso está en toda disposición de hacer justicia a los comunicadores. Le pidieron que la comisión se integre con auténticos periodistas.

ALERTA. Trasciende que también en Sinaloa y en especial en el norte y en Los Mochis, la autoridades federales podrían estar buscando a José Noriel Portillo, “El Chueco”, presunto asesino de los padres jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, porque es uno de las rutas de escape mas viable

