Se calienta el caldero, surgen aspirantes a la alcaldía

Ya buscan la candidatura. En Mazatlán hay quienes ya están buscando ser candidatos. La mayoría a la alcaldía. Y no es uno, ni dos, son por lo menos siete. Y sumando. ¿Quiénes son los que ya han comenzado a levantar la mano? Ahí en esa lista están Carlos Escobar, Ricardo Velarde, Guillermo Romero, Juan Carlos Patrón, David González Torrentera y hasta el líder del PT, Leobardo Alcántara. Hay también mujeres, como la expareja del alcalde de Mazatlán, la señora Gabriela Peña Chico. Cada quien considera tener los atributos y conocimientos necesarios para convertirse en alcalde de Mazatlán. Públicamente saben que no es momento de externar que buscan la candidatura. Pero ya la mayoría de ellos han comenzado a armar sus equipos, idear sus estrategias para alcanzar el objetivo. La mayoría, si no es que todos, ya han acudido ante quienes manejan las decisiones políticas en Sinaloa. La mayoría, si no es que todos, han comenzado a tejer relaciones políticas con algunos grupos políticos que podrían incidir en las decisiones que se tomen. Hay a quienes les parece que falta mucho para las elecciones del 2024. Pero si ya el mismo presidente López Obrador adelantó todos los tiempos al destapar a sus “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Aquí en Sinaloa no necesitaron destapes de parte del gobernador Rubén Rocha Moya, solo su anuencia directa o indirecta con la indicación: “Muévase”. Ya se imaginarán por cuál partido pretenden contender todo este ramillete de aspirantes. Habrá que observarlos.

Delfina Gómez vino a Culiacán todavía ostentando el cargo de secretaria de Educación. Quien fue ya nombrada como su relevo, Leticia Ramírez, también vino. Se entiende que antes de que se decidiera el relevo a doña Delfina, ya se había planteado la visita a Sinaloa y vino para anunciar la aportación económica para el programa federal “La Escuela es Nuestra”. Como es sabido, doña Delfina, acusada de ser “delincuente electoral”, será la candidata otra vez de Morena para el Gobierno del Estado de México. Las autoridades electorales así la calificaron por cobrar un “diezmo” a trabajadores de uno de sus programas. Esperemos que no haya traído lista la charola para que colaborara el gobernador.

Al conflicto entre el gobernador, Melesio Cuen y la UAS ya le entró el Congreso del Estado a través de su líder, Feliciano Castro. Este conflicto crecerá sin duda. Y los dos personajes centrales, como son Rubén Rocha Moya y Melesio Cuen, no han valorado que ambos dijeron cosas desde la campaña, actuaron como “hermanos” hace pocos meses. Que públicamente se autoelogiaron ellos en lo personal y el gobernador al Partido Sinaloense. El ciudadano común al observar que la palabra de ambos, que la imagen de ambos juntitos levantándose los brazos, festejando el triunfo ambos, no sufrirán algún deterioro en la credibilidad. Podrían estarse equivocando. Y ambos, Rocha Moya y Cuen, no podían pecar de ingenuos. Ambos se conocen perfectamente. Ambos son del mismo municipio. Al decir de ellos, se conocen desde muy chicos. ¿A poco no sabían ambos que esto pasaría? ¿A poco se la creyeron que eran amiguchos? ¡Por favor! Y lo más grave de este pleito es lo que está por venir con la UAS. ¿Creen que los universitarios se quedarán cruzados de brazos? Yo no.