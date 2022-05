Se calientan los ánimos en el Santa Rosa

audima

Le salieron contrincantes a la delegada en funciones de presidenta del Comité Municipal Campesino número 5, Gloria Valdez, en la carrera por la presidencia del Módulo de Riego Santa Rosa. Dicen que lleva la de ganar, pero el hecho de que se hayan registrado Mariana Baca y Héctor Patricio Félix le pone sabor al caldo. Desde el sábado está el alboroto en ese módulo de riego una vez que se supo de los registros. Y hasta le saltaron los nervios a los seguidores de la lideresa y cuentan que a esta misma. No falta quien diga que el registro de Baca o Félix le va a beneficiar porque el voto de los delegados se va a fraccionar. Sea como sea, ya está cantado el santiago por la posición que se disputará el 29 de mayo. Ese día está programada la elección en la que saldrá el sustituto de Juan Carlos Rosas.

Un clamor generalizado por el alza a los precios de las flores es el que hay en el municipio, ya que los funcionarios de la Profeco no sacaron una lista del valor de este producto en el contexto del Día de las Madres. Esa lista parece que quedó en el pasado. Dicen que el director de Inspección y Normatividad en Ahome, Enrique López Miranda, buscó el acercamiento para ese fin, pero topó con pared. Lo que dicen es que buscó la estrategia de que hubiera oferta de flores para que el precio bajara. Por eso, otorgó 83 permisos a vendedores. Sin embargo, los inspectores de la dependencia van a realizar un operativo para vigilar que no haya venta de flores en la vía pública, en panteones, por personas que no están autorizadas.

Mucha reverencia le hizo la élite de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona norte de Sinaloa a la directora de Bienestar Universitario, Sofía Angulo de Madueña. Y ai’ se lo haiga si no se le cuadran. Angulo de Madueña estuvo ayer en Ciudad Universitaria en la que inició una jornada integral de salud en esta región. Se instaló un módulo para prevenir y detectar enfermedades, como el cáncer y otras mortales. Esto en la Facultad de Enfermería, en la que van a dar servicio de mastografía, ultrasonido mamario, entre otros. Empezó ayer y termina el 3 de junio. Se habla que el vicerrector de la UAS en esta zona, Toribio Ordóñez Lagarde, se colmó en atenciones a Angulo de Madueña, que ojalá y vuelva con más apoyo a la ciudadanía.

Ya se sabe entre los fortenses que el operador principal del alcalde Gildardo Leyva es nada menos y nada más que el regidor José María Flores. Y es que como este ha andado del tingo al tango en los partidos políticos, pues no se le complica la interlocución con los de la oposición. Es más, tiene más dificultad de control entre los morenistas que en el PRI y demás. La gente del exalcalde Miguel Ceceña Ruelas no lo pasa porque se les abrió en las elecciones pasadas, pero si no hubiera sido así “Chema” Flores no estaría donde está. Pero eso no es lo fuerte del regidor convertido en el morenismo, sino sus relaciones, sobre todo con los priistas. En este gobierno la cercanía de “Chema” y la directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, está más sólida que nunca.