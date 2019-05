Se complica elección en el PRI

Se complica la elección de dirigente nacional del PRI que debe hacerse en septiembre, y algunos de los aspirantes acusan que más que nada las complicaciones se deben a que la actual dirigencia controlada por el salinismo pretende no cumplir el mandato de elegir mediante consulta a la militancia e imponer mediante “dedazo” al nuevo dirigente.

Son varios los aspirantes, en especial el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, así como el dirigente del partido en Chihuahua, Omar Bazán, y el diputado federal José Ramón Martel, que exigen que se respete de consulta directa a las bases tomada en el consejo político nacional del 27 de febrero.

Inicialmente también se acordó que la elección se haría a través del Instituto Nacional Electoral, pero da la casualidad de que al partido se le dificulta conseguir los 230 millones de pesos que costarían los servicios del INE, pero además que este pone como condición que se le entregue un padrón confiable de para comprobar los 6 millones 600 mil militantes que declara la dirigencia.

Si no se hace con el INE que sea el consejo nacional de procesos internos del PRI el que haga la elección, pero que sea abierta, democrática, a la votación de todos los militantes, demandan los aspirantes disidentes, dado que consideran que Claudia Ruiz Massieu Salinas y su tío el expresidente Carlos Salinas solo buscan pretextos para imponer al exrector de la UNAM José Narro para perpetuar su control del partido.

Claudia Ruiz asegura que hasta el momento no se han planteado cambiar el método de elección, pero sus detractores aseguran que “ya vieron que con Narro no les salen las cuentas, porque no es popular”, pero además durante el periodo de reafiliación se han afiliado más militantes nuevos en las zonas del centro y sureste del país, en territorio de Morena, y se considera a Alejandro “Alito” Moreno más cercano a Andrés Manuel López Obrador que al salinismo.

En Sinaloa los priistas seguirían las directrices del gobernador Quirino Ordaz, quien también tiene una cercanía con AMLO y persiste la división interna que llevo al partido al desastre electoral en la contienda pasada, prueba de ello es que el grupo de El Trébol, de Gerardo Vargas, le apuesta ahora más a Morena que al PRI, que Jesús Valdés “El Milky Way” no ha logrado unificar a la militancia, está más ocupado en su ostentosa boda, y que en Ahome el partido aún está acéfalo. Se cruzan apuestas.



Popurrí. Excelentes las intenciones y el método que se sigue para la elaboración de la iniciativa de ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, con la realización el sábado en el Congreso del Estado del panel en el que participó Ricardo Neves, alto comisionado de la ONU, y Mario Andrés Hurtado, también los esfuerzos que hacen los impulsores Sergio Jacobo y Angelica Díaz, pero en el gremio periodístico y también entre los defensores hay escepticismo: se piensa que no es cuestión de más leyes, sino que se cumplan las que ya existen, y de voluntad política para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.