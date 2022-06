Se contamina el caso de la nueva pensión

El proceso de la nueva pensión vehicular quedó contaminado por la confesión del regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho de que sí conoce al particular solicitante y que abrazó y apoya el proyecto. Esto no tendría ningún problema, pero algunos dicen que esto y su argumento da indicios de que está atrás del particular, como lo señaló el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Este ya le aplica la máxima de los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y es que Valle Saracho aseguró que apoya el proyecto porque no pueden obligar al pueblo al monopolio de la pensión que existe y que cuesta mucho. Este es el punto clave. El argumento cae por su propio peso porque el cabildo es el que tiene la facultad de definir las tarifas y acaba de aprobar su aumento. El propio Valle Saracho votó por el aumento y no dijo nada de lo que ahora asegura para esquivar el señalamiento que le hace Polo Palafox. Si la regidora del mismo partido Marysol Morales, presidenta de la Comisión de Hacienda, asegura que la relación que pueda tener Valle Saracho con el particular no va a influir en la decisión, pues hay quienes señalan que a la solicitud se le debe de dar para atrás porque no se necesita y huele más a negocio al amparo del poder.

EL REGIDOR PASISTA VALLE SARACHO amenazó ayer con lenguaje ofensivo a quienes no lo conocen y se meten con él. A esos les dice que a toda acción habrá una reacción. O sea, amagó con actuar en contra de los novatos en la política. El mensaje lo hizo público en redes sociales en el contexto del caso de la nueva pensión que está a discusión y tras la postura de la regidora de su mismo partido Marysol Morales sobre el asunto. Además, el caso de la pugna por el liderazgo de la organización de taxistas en la que trae su “gallo”. Aquí ya tuvo cuatro permisos y los vendió porque vio un negocio, como él mismo admitió. Algunos opinan que ve lo mismo en los dos casos.

JOSÉ DOMINGO CASTRO se convirtió en el único candidato a la presidencia del Módulo de Riego Sevelbampo. Esto fue así porque a Luis Manuel Rivera Villela no le recibieron el registro por no traer en la planilla a la pequeña propiedad, algo inusual. Y no consiguió a alguien en los días que aceptó buscarlo. Rivera Villela cayó en la trampa que le tendieron, que se consumará el próximo martes.

LO QUE YA SE CONSUMÓ es el cambio en el Módulo de Riego número 1 del Valle del Carrizo. Y con planilla única que encabeza como presidente Aristeo Verdugo; secretario Manuel Hernández y tesorero Isabel Romero. El que estuvo ahí es el expresidente de la Liga de Comunidades Agrarias Faustino Hernández convertido en el “padrino” en este y otros cambios de módulos en Ahome.

DESPUÉS DE 15 DÍAS de abandonar su responsabilidad como encargado de Servicios Públicos de San Blas, Guillermo Rentería Vega regresó cuando la población está hasta el cuello de basura. Dicen que el Popoy, como se le conoce, hace eso porque tiene el respaldo del alcalde Gildardo Leyva. Se habla que hasta cobró su quincena sin trabajar. Qué a todo dar.