Se cuelgan el milagro de la recertificación del camarón mexicano

Se cuelgan el milagro. Ayer, con bombo y platillo, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox anunció la decisión del Gobierno de los Estados Unidos para recertificar el camarón mexicano para su comercialización en ese país. El funcionario dijo a través de un comunicado, que este cambio no son casualidad ni un hecho aislado, sino producto de un trabajo y esfuerzo coordinado entre Gobierno e industria, que incluye a las instituciones federales, productores, rederos, tripulantes y todos los actores involucrados, quienes han trabajado de manera fuerte y superaron las expectativas en los tiempos y acciones comprometidas en el Plan de Acciones Emergentes implementadas por el Gobierno de México para la conservación de tortugas marinas. En su reporte, la Conapesca resalta la participación de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Conapesca, la de Marina–Armada de México (Semar), la de Relaciones Exteriores (SRE), la de Economía (SE) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Embajada de México en Estados Unidos. Todo un logro, pues desde el punto de vista de los funcionarios federales. Pero lo verdaderamente polémico es el origen de este problema que está en la desaparición de más de 20 programas federales para el fomento al desarrollo de la pesca en el país, implementado por el Gobierno de la 4T. El programa de capacitación a los pescadores desapareció y con ello se descuidó la capacitación, inspección y revisión de excluidores, con el resultado del primer veto de EU en 10 años. ¡Habrá una reconsideración del Gobierno federal para restablecer este y otros programas prioritarios? Eso aún no lo dicen.

La crisis. Celebración aparte que merece la recertificación del camarón mexicano por los Estados Unidos, es de resaltar la profunda crisis que vive por estos días la actividad pesquera en todo el país. En Mazatlán, cerca de 260 embarcaciones camaroneras permanecen amarradas debido a que los armadores consideran incosteable la temporada. Los barcos que han regresado de su primer viaje, lo hacen con dos o tres toneladas de producto, lo cual no pasa de ser un resultado regular. Todavía habrá que esperar los precios que los mercados internacionales le imponen a la producción, pues la disminución del esfuerzo no es garantía de mejores precios. El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya prometió al sector de la pesca, intervenir ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para recuperar algunos programas de apoyo que se tenían. No habrá que esperar mucho para saber si el exrector de la UAS cumple con esa encomienda.

Legislador del sur. Al menos en lo que ha sido el arranque de la nueva legislatura, el diputado local por el 23 distrito, Juan Carlos Patrón Rosales, ha llamado la atención, al recuperar la discusión sobre las omisiones y posibles irregularidades ya advertidas por el anterior congreso en la licitación de obras para la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, con 652 millones, y el Parque Central, con 208 millones, entre otras muchas realizadas en el estado. Estos proyectos, incumplen con el artículo 37, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, al haber tenido una aplicación presupuestal plurianual. El tema da para muchos días de discusión y análisis.