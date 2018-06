Se debe primero vivir el presente y no el futuro

Claro que como aficionados al futbol nos dio mucho gusto que México fuera designado por tercera ocasión para organizar una Copa del Mundo, aunque para la edición 2026 lo hará en conjunto con Estados Unidos y Canadá, porque se trata de un hecho histórico en el deporte más popular del planeta.La noticia causó impacto a nivel mundial, pero creemos que se debe vivir el presente y el presente en estos momentos es la Copa de Rusia que acaba de iniciar y sobre todo ver cómo le irá a la selección mexicana que el día de mañana debutará ante el campeón, Alemania, con mucha incertidumbre, creada por el propio entrenador que en cuatro años de proceso todavía no puede definir su alineación titular.En el papel, el panorama no luce nada halagador para el cuadro azteca a quien dan como segura víctima de los teutones, pero nos alegra el optimismo y confianza que manifiestan los jugadores, como el caso de Carlos Salcedo, quien aseguró que vencerán a su poderoso oponente.Y la verdad eso es lo que desean los millones de aficionados que seguramente estarán pegados a la pantalla de la televisión el día de mañana, una atracción que solo puede lograr este deporte.Enseguida vendrán los encuentros contra Corea y Suecia, en donde las posibilidades de éxito del seleccionado mexicano son más halagadoras y que les podría permitir acceder a la siguiente ronda.Ya concluido el Mundial de Rusia, los federativos tendrán ocho largos años para trabajar a sus anchas con miras a esa copa del 2026, que vendrá a convertirse en el magno negocio de la FIFA, con ganancias multimillonarias de dólares para los tres países y que contará con 48 selecciones, algo que para muchos vendrá a restarle calidad deportiva al máximo evento futbolero del planeta.El cuerpo técnico y jugadores de la selección de la Liga Intersemanal de los Miércoles tuvo el detalle de entregarle el trofeo de campeón, que ganaron en el pasado torneo estatal que se realizó en la ciudad de Los Mochis, al portero Silverio “Burro” Beltrán.Beltrán no pudo participar en dicho evento debido a que está luchando contra una complicada enfermedad, pero todos sus compañeros se unieron con mucho cariño para brindarse en la eliminatoria y dedicársela a tan excelente guardameta. Muchos saludos mi Burro Beltrán.La vasta comunidad futbolera de la vecina sindicatura de Aguaruto está pidiendo ayuda a quien corresponda, para que les eche la mano con la reparación del alumbrado del estadio de la colonia Vallejo. Son un total de 16 luminarias que no funcionan y así es muy difícil que la plebada pueda jugar por las noches. Sabemos que en estos momentos las campañas están en su recta final, pero ojalá y que cuando concluyan se acuerden de la cancha de la Vallejo.