Se definen fechas para pesca del camarón

Ya finalmente se establecieron las fechas para el inicio de capturas de camarón en Sinaloa. Tanto los pescadores ribereños del estado como los de altamar iniciarán actividades fuertemente golpeados en su economía.Los cooperativistas arrastran deudas, pues no tuvieron los suficientes apoyos, ni para inversión de proyectos o equipamiento, incluso tampoco para el empleo temporal. En el caso de los pescadores de altamar, el más fuerte impacto es en el costo elevado del diésel marino.Pese a todo, la temporada anterior fue regular, y ello les permitió capitalizarse, a algunos les alcanzó para sostenerse durante los tiempos de veda; pero a los pescadores más pequeños les fue necesario irse de albañiles, jornaleros agrícolas, repartidores, entre otras actividades.Las comunidades pesqueras de Sinaloa son, prácticamente todas, focos rojos de marginación. Esto porque la pesca no es una fuente de empleo permanente y tampoco se han generado nuevas opciones. Lo más lamentable es que hay un abandono para que la misma pesca sea mejor.Como ejemplo, está la falta de dragado de las lagunas estuarinas del sur del estado. Apenas en Escuinapa se están haciendo algunas labores, pero en los sistemas que corresponden al municipio de Mazatlán, la profundidad en partes no llega ni al metro.Hay registros históricos de hasta 300 por ciento más de producción como producto del dragado, en Sinaloa, hace algunas décadas. La pesca es un pilar para la economía de Sinaloa. Pero, a como están las cosas, los ribereños iniciarán el día 11, otros ribereños el 18, y los de altamar el 19 de septiembre.