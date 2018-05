Se deja venir un buen duelo en el Stase

¡Se puso bueno! En la Asamblea General del Stase se aprobó, por mayoría de votos, lo propuesto por la Comisión de Honor y Justicia, que era expulsar al exlíder sindical, Armando Heraldez, pues lo acusan de haber hecho un mal manejo de los recursos por 25 mdp, asegurando Gabriel Ballardo que de este dinero se hicieron los pagos de algunas sustentosas y generosas comilonas. Por ello, urge un réferi que le entre al quite en este pleito, ya que Heraldez dijo que se defenderá a capa y espada. Interesados en la chamba, podrán comunicarse al ‘fon’ (667) 745 90 12.El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Felipe Velázquez Zazueta, necesita con urgencia a un buen equipo de fumigación que recorra todo el sector surponiente de la ciudad, pues los fraccionamientos Los Ángeles, Las Flores, Canteras 1, Canteras 2 y Canteras 3 no aguantan la plaga de moscos. Los vecinos de este sector dicen que no pueden ni asomarse porque parece que los moscos se los avientan a puños. Si alguien puede ayudar al funcionario de salud, favor de llamarle al teléfono (668) 812 17 19.Al que de plano no le hacen caso los comerciantes ambulantes es al director de Vía Pública en Guasave, Roberto Navarro, quien ha visitado puesto por puesto pa’ que acaten las reglas y se adapten los changarros en las medidas permitidas, pero pareciera que a los vendedores les entra por un oído y les sale por otro. Ahí si sabe cómo aplicar mano dura, llámele al Ayuntamiento al (687) 871 87 87, pa’ que lo comuniquen con él y le dé unas clasesitas.La que anda muy presionada buscando pastillas para el estrés es la síndica procuradora de Salvador Alvarado, María Inzunza, pues no quiere que le llegue el tiempo de su salida y no quedarse sin resolver el tema de la Casa Hogar Doña Caly de Aguilar. Si le interesa echarle una manita y en su botiquín tiene este medicamento, llámele (673) 732 27 70, y hágale la donación.Al que le está fallando feo la comunicación con la zona rural es al alcalde de Concordia, Trinidad Osuna. Y es que el munícipe se ganó el reproche de los ciudadanos cuando reaccionó dos semanas después a los llamados de emergencia por el desabasto de agua en las comunidades. No fue sino hasta que empresarios y gestores empezaron a llevar agua en pipas a las zonas afectadas, cuando el Ayuntamiento hizo lo propio. Así que, si necesita trabajo como conexión en la zona rural, llámele al alcalde al (694) 968 00 02.