Se desata la grilla en torno al nombramiento de Quirino como embajador

Se destacan las especulaciones. El exgobernador Quirino Ordaz Coppel soltó la risa. “¡Ah, raza!”. Y es que un medio de comunicación de Coahuila publicó que por la tardanza que se ha dado para que el Gobierno de España dé el “beneplácito” a la solicitud del Gobierno de México para que sea Quirino Ordaz Coppel el próximo embajador, todo indica que se lo negarán. La grilla es clara. Pero lo que no es muy claro es quién o quiénes están atrás de esa publicación que fue retomada por algunos medios acá en Sinaloa. Ordaz Coppel se escucha más que tranquilo. El procedimiento para ser nombrado embajador de México en España va caminando en forma normal. Y no hay nada que le meta ruido y mucho menos que lo ponga en riesgo. Sería interesante conocer quién o quiénes están interesados en meterle grilla al inminente nombramiento de Quirino. Tal vez sea “fuego amigo”. Es lo más seguro.

La otra ola. Y no nos referimos a la nueva variante del Covid-19 llamada “Ómicron”. ¡No! Hablamos del nombramiento de Martín Ochoa en la Secretaría de Turismo. Por cierto, no fue nombrado subsecretario, ocupa desde ayer una dirección. Pero lo que causó ruido y una innumerable serie de especulaciones es la cercanía de Ochoa con Fernando Pucheta. ¿Pero qué creen? Pucheta nada tuvo que ver en ese nombramiento. Va un dato. En el gobierno de López Obrador, las fuerzas armadas han tenido la apertura en participar en cargos de importancia fuera de estas instituciones. Hay que recordar que Martín Ochoa es un marino con grado. Y con eso, goza de reconocimiento y apoyo de quienes forman la Secretaría de Marina. Su carta de trabajo ahí es lo que lo acredita. Hay elementos de la Armada de México ocupando cargos que jamás algunos se hubieran imaginado. Ahí está un ejemplo con el almirante Héctor Mucharraz, ayer comandante de Marina y hoy jefe de la Aduana Marítima en Mazatlán. El titular de la API es otro almirante reconocido. ¿Entonces?

Absolutamente nada. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dice que “no es vengativo”. ¿Qué tal si lo fuera? Al Partido Sinaloense, su aliado en el pasado proceso electoral. El que le sirvió de salvavidas para llevarlo a la candidatura ante la decisión de Morena de cerrarle la puerta, no le concedió ni un solo puesto en la estructura municipal. Es más, ni siquiera de conserjes le acomodó gente pasista. Lo peor es que muchos de los que se afiliaron al PAS en medio de la campaña pasada tenían la promesa de que estarían ocupando cargos, hasta de importancia en el municipio. Uno de ellos fue la gerencia de Jumapam, a quien el PAS ya tenía definido con nombre y apellido. Por lo menos tres direcciones de importancia ya tenían “dueño” de parte del PAS. Pero nada quedó. “El Químico” les jugó el dedo en la boca. Los engañó. Y no solo eso, con la ayuda de por lo menos dos funcionarios estatales se rieron del PAS hasta que se cansaron. Triste papel el de los protagonistas que llevaron a Mazatlán a vivir en la ingobernabilidad por más de 24 días. Y más triste ahora que teniendo completo el gabinete, el alcalde Luis Guillermo Benítez siga como fue en el trienio pasado. Intentando aprovecharse del cargo y lanzando amenazas a diestra y siniestra.

Vuelve a la carga. El alcalde Luis Guillermo Benítez asegura que cancelará la concesión del estadio de beisbol a la empresa que encabeza Antonio Toledo. No aprende. Ya perdió un pleito con ellos. El caso está en tribunales. Y apunta a que lo perderán.