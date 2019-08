Se descarta. Tras haber aparecido en varias ocasiones en los primeros lugares en diferentes encuestas por su desempeño como presidenta del DIF y en preferencias electorales, Rosy Fuentes de Ordaz se descartó de la carrera por la gubernatura y dejó en claro que no le gustaría ser gobernadora, y aunque su trabajo ha sido muy cercano a la gente, y ha sido reconocida por su carisma y sencillez, sus únicas intenciones son cumplir con su responsabilidad al frente del DIF Sinaloa. En nuestro estado, las primeras damas siempre han jugado un papel importante en apoyos sociales e impulso a programas de salud, pero Rosy Fuentes, además de este trabajo, ha destacado por la imagen que proyecta en redes sociales y medios de comunicación, pero en sus planes no está suceder a su esposo, Quirino Ordaz Coppel, en el tercer piso del Palacio de Gobierno, sino terminar juntos su trabajo, y después continuar su vida como familia, alejados de la política.

Respuesta. En respuesta al punto de acuerdo aprobado en la sesión del martes por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en donde solicita al Ejecutivo Estatal que publique en el Periódico Oficial los decretos de los informes de las cuentas pública, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que está dentro de los plazos legales para hacerlo, y que no hay ninguna alteración, ni

violación de su parte. Y como lo ha declarado en otras ocasiones, dijo que es respetuoso de las expresiones y decisiones que se tomen en el Poder Legislativo, y que él responde por su trabajo y Administración; y siempre ha sido muy importante la colaboración entre Poderes para que le vaya mejor a Sinaloa. Los legisladores de Morena sospechan que el mandatario estatal pretende vetar esos decretos.

Estafadores. Con todo y las recomendaciones que se hicieron para evitar fraudes con aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se detectaron más de 20 fichas de preinscripciones falsas, para las cuales los padres de familia y jóvenes tuvieron que pagar; y ahora están demandando un espacio para estudiar, que en realidad nunca tuvieron. Al detectar estos casos, las autoridades universitarias presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado para que investiguen si existe una red de estafadores. Lo mismo ocurre con otros que ofrecen cambio de calificaciones por medio de redes sociales, que también serían demandados. El llamado para los jóvenes y sus padres es que no paguen a nadie por realizar algún trámite en la UAS.

Desorden. La estructura del Gobierno federal en Sinaloa sigue siendo un desorden, los coordinadores de las dependencias duran muy poco en sus cargos, y no hay un funcionario que salga a dar la cara a los ciudadanos, que tienen muchas dudas sobre los programas sociales, ni tampoco hay quien atienda problemas y los resuelva. Y la única cabeza visible es José Jaime Montes Salas, coordinador de Programas Federales en el estado, conocido como el superdelegado; quien ha sido rebasado por tanto trabajo que tienen que hacer. Todavía no se entregan los apoyos sociales a nadie, hay irregularidades en las becas y hasta denuncias por actos ilegales en otros programas. Es muy difícil encontrar al superdelegado, y únicamente aparece en eventos grandes, adonde acude el gobernador Quirino Ordaz Coppel, posa para las fotos y saluda, pero es muy complicado entrevistarlo; incluso ayer que apareció en el evento de inicio del ciclo escolar en la UAS se negó a atender a los reporteros, con la justificación de que estaba con el mandatario estatal, y que no podía dar entrevistas.

Resignación. En el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ya perdieron la esperanza de contar con nuevas instalaciones, porque el proyecto del nuevo edificio ya fue cancelado por falta de recursos públicos, debido a que nunca le autorizaron el presupuesto en el Congreso.