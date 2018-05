Se desploma candidatura de José Menchaca

Hoy estará en Culiacán el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en un desayuno para celebrar el Día de la Madre. El evento será en el parque Las Riberas a las 09:00 horas.

Recordemos que el primer candidato presidencial en visitar Sinaloa fue Pepe Meade, eso quiere decir la importancia que tiene el estado para él. Nos adelantan que están muy interesados en los estados del norte del país.



Ha causado mucha polémica que el candidato del PAN, Ricardo Anaya, no haya visitado Sinaloa a casi la mitad de la campaña por la Presidencia de México. Está muy claro que no le interesa el estado o simplemente no pinta en su estrategia.



Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de Morena, ya recorrió buena parte de Sinaloa.



Como se dice, hechos, no palabras; así que no hay justificación que valga para Ricardo Anaya, mientras que para los independientes simplemente no pintan, así que no es relevante.



Por lo pronto, hoy, Pepe Meade estará en evento con mujeres en Culiacán y tendrá acercamiento con la estructura del PRI, viene a apapacharla y motivarla. El trabajo de fondo lo hizo el martes Beltrones y Moreira. Muy pendientes porque ya se siente el empuje de la maquinaria tricolor.



Elecciones. No todas las proyecciones son positivas en el war room del PRI en Sinaloa, tenemos información que hay mucha preocupación porque se desplomó el candidato a diputado federal por el cuarto distrito, José Menchaca López.



Específicamente las cosas están muy mal en Guasave y El Fuerte, en el arranque se veía muy fuerte la candidatura de Pepe Menchaca, pero todo indica que la expriista Gloria González ahora candidata del Frente le ha restado simpatías.



Aunque el problema de fondo del derrumbe de José Menchaca es de manera indirecta, la candidatura a presidente municipal por el Frente de Jesús «Chuy» López es la causa principal. Es innegable la popularidad del panista. Al parecer causó una ola positiva.



Los análisis internos son que estará sumamente difícil levantar la campaña de Pepe Menchaca que tendrá que ir contra la corriente, la situación seguramente se le pondrá más complicada cuando inicien las campañas locales. Así que hay pronósticos reservados en el distrito cuatro para el PRI.



Polémica. La presidenta del PRI en Mazatlán y candidata a diputada local, Elsy López Montoya, ha sido víctima de ataques de la oposición. La joven se ha defendido muy bien y logró revertir la campaña negativa en su contra. Aquí cabe destacar que Elsy López es de las mujeres priistas con más futuro político y con más popularidad en el puerto, así que no descarte que continúen las agresiones, más en tiempos de campaña.



Opinión. Muy recomendable la mesa de análisis del debate de candidatos al Senado que realizó esta casa editorial. Tuvimos la oportunidad de compartir opiniones y puntos de vista con experimentados periodistas y analistas políticos como Fernando Zepeda, Tomás Chávez, Aarón Sánchez, Luis Enrique Ramírez y Saúl Lara. No se lo pierda hoy en el periódico EL DEBATE.



Memoria política. “La mayoría de las personas prefieren confesar los pecados de los demás”, Graham Greene.