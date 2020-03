Se desploman reservaciones. Lo que se temía llegó. El golpe a la actividad turística en Mazatlán como consecuencia del COVID-19 está aquí. Decenas de cancelaciones en las reservaciones hoteleras han llegado. Los propietarios de hoteles de Mazatlán han implementado una operación de respuesta y de convencimiento a los turistas para que en vez de cancelar, acepten posponer sus visitas. Es difícil, pero no hay peor lucha que la que no se hace. El presidente de la Asociación de Hoteles José Ramón Manguart confirmó que las cancelaciones para Semana Santa son muchas. Comentó que han estado informando las instrucciones que gira la autoridad de salud y proponiendo la opción de reprogramar fechas. Manguart lanzó un llamado a los ciudadanos para mantengan la calma y se tomen las mejores decisiones. Mazatlán al día de hoy no registra ningún caso de COVID-19. Por separado el promotor turístico José Gámez reconoció que se están reportando las cancelaciones en las reservaciones hoteleras. Es un tema que se veía venir. Y hay que estar preparados.

Bares y antros, ¿cerrarán? La Dirección de Inspección y Normatividad en el estado dejó abierta la posibilidad para que bares y antros continúen abiertos. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) dio a conocer a los propietarios de esos negocios las medidas prevención y salud que deben de tomar en estos momentos de riesgos por el COVID-19. Lo incongruente de esta medida es que por un lado se ordena suspender clases en todas las instituciones educativas de Sinaloa y por el otro se deja la puerta abierta para que los bares y antros sigan operando. Podría apostarse que por falta de clientes algunos locales decidan cerrar. Pero el riesgo de contagio ahí está presente. Por lo pronto nos hicieron llegar que el antro Clásico en Mazatlán hizo circular un documento en el que anunciaba que cerraría sus puertas hasta nuevo aviso.

Reprogramar arribos de cruceros. El tema es difícil, pero se tiene que atender. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, así como representantes de API, Capitanía de Puerto, sanidad Internacional y Aduana están trabajando para buscar que ante la cancelación de arribos de cruceros turísticos, estos sean reprogramados. Están en contacto con Michelle Paige, presidenta de The Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) con el objeto de darle seguimiento al tema y en su momento negociar una reprogramación de los arribos. Por cierto, la Secretaría de Turismo en coordinación con la Coepris han iniciado acciones de capacitación a personal de los hoteles para mejorar practicas sanitarias y de higiene para evitar riesgos en la salud tanto de clientes como del personal de la hotelería. 50 establecimientos tanto de Mazatlán como de Culiacán ya han sido capacitados.

Coronavirus y campañas. Lo que parecía imposible el COVID-19 lo hizo. Paralizó los ímpetus políticos de las campañas disfrazadas que se venían dando en Sinaloa. Por salud y por responsabilidad, los encuentros masivos que algunos aspirantes habían venido realizando tendrán que suspenderse. Lo que también habrá que darle seguimiento es que tanto impactará la situación de emergencia sanitaria en el proceso electoral que está por darse en Sinaloa. Por lo pronto a los anticipados los paró. Veremos que sigue.