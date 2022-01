Se disparan contagios en Mazatlán y abarrotan laboratorios, IMSS e Issste

audima

Se dispara la covid. Ya no saben si es la ómicron, si es la otra variante delta, si es simplemente la covid original, o tal vez es una mezcla de todas ellas. Lo cierto es que los contagios se dispararon. Los laboratorios en los últimos dos días se han abarrotado de personas que acuden a realizarse la prueba covid. Las instalaciones del Seguro Social y el Issste se reportaron con una inusitada asistencia de pacientes unos con síntomas de covid y otros para someterse a pruebas. El secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen, ya lo había advertido. La ola de contagios por las variantes de covid se dispararía en la primera quincena de enero. El motivo, que los cuidados se perdieron. Que diciembre llegó con sus posadas, con sus fiestas de Navidad y la de Año Nuevo. Y para coronar la irresponsabilidad, la megafiesta organizada por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, en el malecón de Olas Altas. Sus consecuencias están por aparecer. Miles de personas acudieron a esa fiesta masiva sin cubrebocas y sin cuidar la distancia. Esos son motivos suficientes para temer que los contagios aparezcan. Las autoridades deben ya volver a instrumentar las medidas de protección a la salud de los ciudadanos. Obligar a los establecimientos a reinstalar los filtros de ingreso a esos lugares. Comenzando con los hoteles, pasando por restaurantes y cubriendo las tiendas de autoconsumo. El riesgo es que, ante tantos contagios, la capacidad hospitalaria y particularmente la atención especializada del cuerpo de médicos, sea rebasada.

Desafuero… ¿Se atreverán? Los comentarios crecen. La irresponsabilidad del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, por convocar a un evento masivo de fin de año, sabiendo de los riesgos que eso implicaba por la amenaza de un repunte de la covid, es el motivo por el que ya se habla de un posible desafuero. El líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro, criticó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, por el evento masivo de fin de año y lo calificó de inaceptable. Y olímpicamente se lavó las manos. Convocó a la ciudadanía para que opine. Ni el gobernador, ni el secretario de Salud, y ahora tampoco quien comanda al Congreso del Estado, establecen una línea de la cual las locuras del Químico tengan un freno. Es sencillamente “intocable”. Y con eso seguirá jugando con la vida de los ciudadanos. Y hay te viene el carnaval.

Químico contra Cuen. El arribo de cruceros turísticos en este repunte de contagios por covid, ha vuelto a enfrentar al actual secretario de Salud, Melesio Cuen, y el alcalde Luis Guillermo Benítez. Cuen es el responsable de la Salud en Sinaloa. Se supone que la autoridad en Salud es precisamente la Secretaría de Salud que debería de marcar la pauta a seguir para proteger a los ciudadanos. Mientras Cuen sugirió que los cruceros no fueran recibidos en los casos en los que se reporten tripulantes o pasajeros contagiados, el alcalde simplemente y sencillamente lo bateó. Argumentó la autonomía municipal. Y que él es quien manda. Por lo menos tres cruceros con contagiados a bordo arribaron a Mazatlán y no se les impidió que bajaran al Puerto. El último fue el Norwegian Bliss que transportaba 93 personas contagiadas de covid. En Mazatlán se autorizó que sus pasajeros bajaran. Pero al día siguiente que arribó en escala en Ensenada, Baja California, las autoridades de allá sí se fajaron los pantalones y se negaron a recibirlo. Y que no argumentan que no hayan sido advertidos. Hasta la titular de Turismo, Rosario Torres, resultó contagiada por covid y actualmente despacha desde su casa en donde permanece aislada.