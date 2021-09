¿Se disuelve Morena?

Nadie sabe de dónde, el pasado 6 de junio salieron tantos simpatizantes de Morena, en especial en Sinaloa, a votar por los candidatos morenistas y del PAS y a arrasar en las elecciones, ganando la mayoría de las alcaldías, las 8 diputaciones federales, 23 de las 24 diputaciones locales de mayoría y sobre todo la gubernatura. Aun así el partido enfrenta grandes restos en el ámbito nacional, de no fraccionarse rumbo al 2024 y tener una presencia permanente frente al electorado.

Se veía venir, las encuestas pronosticaban un triunfo arrollador del morenismo y después de la elección el líder nacional del partido, Mario Delgado, se ha reunido en varias ocasiones con los diputados, gobernadores y alcaldes electos, para cohesionarlos y garantizar que todos vayan en una misma dirección. Lo mismo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al parecer no quieren dejar ningún hilo suelto, como sucedió en los primeros tres años del gobierno de la Cuarta Transformación en que enfrentaron traiciones y deserciones.

Sin embargo, faltan muchos retos por vencer. En Sinaloa aún no hay un dirigente del partido, tampoco en Ahome, y este mismo escenario se repite en la mayoría de los municipios. No urge pero hacen falta interlocutores con la militancia, posiblemente se designen hasta después que el gobernador Rubén Rocha tome posesión, pero mientras tanto Morena casi no existe en el estado.

En el país ya hay choque entre las corrientes políticas que se disputan la candidatura a la presidencia en el 2024, a diario se suscitan escaramuzas y golpes bajos entre los grupos de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que son los precandidatos más fuertes y conocidos.

Es más, se dice en la elección Monreal traicionó a Morena y se alió con panistas y priistas para descalabrar al gobierno de Sheinbaum y AMLO en la Ciudad de México, que ha boicoteado iniciativas de la 4T. Por la aceptación ciudadana que tiene AMLO, se vaticina que impondrá sucesor en el 2024, pero que de ahí en adelante Morena puede quedar al garete, si no logran consolidarse.

Popurrí. Reconociendo la realidad que vivimos con la pandemia, de que Ahome es el municipio con más contagios, ayer la directora de Educación, Theira Martha Gómez, y el director de Salud, Francisco Manuel Espinoza, anunciaron que la ceremonia del Grito de Independencia se efectuará sin público y que se suspende de nueva cuenta el desfile del 16 de Septiembre.

PRESIDENTE. No aguantó más Gerardo Vargas y ayer salió a supervisar los drenes de las sindicaturas, en especial el Jeime de la Villa de Ahome, que provoca inundaciones, y firmó un convenio con los módulos de riego para que ayuden con el desazolve y ofreció hacer más grande el cauce para resolver en forma definitiva los problemas. Y es que son muchas las peticiones que le llegan.

NARCOS. Circula en redes sociales un video donde supuestamente elementos de la Guardia Nacional dejan escapar a sicarios en Sonora.

CHAPO. El 15 de septiembre rifarán la casa de “El Chapo” Guzmán en Culiacán, debería rifar también la de aquí, con todo y sus túneles que se está deteriorando.

“Morena sí es un movimiento plural e incluyente”, Mario Delgado