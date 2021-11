Se enfrenta Químico y regidores y aparece la sombra de la ingobernabilidad

La sombra de la ingobernabilidad. La cerrazón se impuso. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no pudo iniciar su gobierno en esta segunda vuelta. Y todo por la falta de acuerdos con los regidores. Apenas se instaló la primera sesión de Cabildo, en la que serían propuestos los nombramientos de secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor, el encuentro se convirtió en una auténtica lucha entre el alcalde que ponía idos sordos a los reclamos de los regidores. Y de estos últimos que buscaban ser escuchados. Al final la sesión quedó suspendida…hasta nuevo aviso. De los nombramientos nada. El caso inédito en Mazatlán dejó al cabildo sin la presencia del alcalde. Pero los regidores decidieron continuar y acordaron la conformación de las comisiones. Y ya asesorados advirtieron que la mayoría de regidores pueden convocar a sesión y llevar a cabo los nombramientos que por ley deben de hacerse. En plena crisis política y de gobernabilidad en Mazatlán, el Químico hizo llegar una circular a todo el personal municipal, notificando que este martes es de “descanso obligatorio” con motivo de Día de Muertos. Tal vez lo tomó como un respiro. Pero lo cierto es que corre la crisis que parece agravarse. Y ojo. Ante una posible falta de acuerdos y nombramiento de los tres funcionarios claves para el funcionamiento del Gobierno municipal, el caso puede ser tomado por el Congreso del Estado y revisar hasta la desaparición de poderes. Hoy los aliados de la pasada elección, se han peleado. Y en medio dejan a Mazatlán, sin un gobierno completo.

Tiempos difíciles. Para el presidente provisión de Partido Sinaloense en el estado, Antonio Corrales Burgueño, lo sucedido ayer en el cabildo de Mazatlán avizora situaciones muy complejas. Enterado de lo que está sucediendo en el Cabildo, Corrales Burgueño aseguró que, de acuerdo a la ley, los regidores si son mayoría, tienen la facultad de convocar a sesión, lo mismo que el alcalde. Los regidores pueden llevar a cabo la integración de las comisiones. Y aseguró Corrales Burgueño, ya se formaron. Incluso la ley faculta a la mayoría de regidores a proponer y votar la designación de funcionarios. El articulo 53 del Reglamento Municipal, comentó Corrales Burgueño, faculta a los regidores si tienen mayoría como es el caso, para convocar a sesión en ausencia incluso del alcalde. Corrales Burgueño desde ayer es el presidente provisional del PAS en Sinaloa, en espera de que se lleve a cabo la asamblea correspondiente.

¿Doblarán al Químico? Esa es la pregunta. Y también si lo que está sucediendo en Mazatlán, donde el Químico sencillamente no pudo arrancar su nueva administración, ¿será una lección que le están dando desde Culiacán? Porque sencillamente no es de creerse que la posición de los regidores del PAS no haya sido instrucción de su anterior dirigente Melesio Cuen, hoy secretario de Salud. Porque no se puede creer que el nuevo gobernador, Rubén Rocha Moya, no haya tenido el tiempo para intervenir y apaciguar los ánimos de ambos bandos. La solución está en la negociación. Y llegará más pronto de lo que se cree. Pero habrá que ver si el Químico ahora sí está dispuesto a ceder ante la embestida del PAS.

En Culiacán todo en orden. El gobernador Rubén Rocha Moya tomó el cargo oficialmente el primer minuto del día de ayer. Y de inmediato tomó protesta a los integrantes de su gabinete. Sinaloa no tiene por qué perder tiempo. Y eso lo entiende Rocha Moya.