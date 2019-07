Se engaña solo. Hay trabajadores sindicalizados del STASE a los que no les está haciendo gracia que el diputado Fernando Mascareño ande realizando reuniones y pidiéndoles su apoyo para ser el próximo líder de ese sindicato, cuando sabe que no puede participar. En caso de querer contender el diputado estaría violentando los estatutos que tienen alrededor de 50 años de vigencia y los cuales señalan que para que alguien pueda participar tiene que tener 10 años de base, y Mascareño tiene cinco. No tendría que haber pedido permiso para separarse de la base, y él tiene permiso, el cual solicitó al ser diputado; debe estar al corriente de las cuotas sindicales, y tampoco lo está. Además que como trabajador no ha sido un buen elemento y en varias ocasiones fue puesto a disposición. Por esta razón hay trabajadores que le piden de la manera más atenta que enfoque todas sus fuerzas en cumplir como legislador; porque como líder sindical, nada. Son contados quienes lo quieren y, de seguir con sus pretensiones, le sacarán uno que otro secretito.

Baila en el PAN. Al que se le vio de lo más feliz fue al panista Adolfo Beltrán Corrales durante las elecciones para elegir de los dirigentes municipales y estatales del partido. Pese a que el Comité Directivo Estatal del PAN presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente haber desfalcado al partido y faltado a la confianza de los militantes, el panista llegó de lo más tranquilo acompañado de otros militantes a la casa estatal del PAN, donde aprovechó para echar una bailada en compañía de otros simpatizantes al ritmo de la banda que se encontraba amenizando, mientras la Comisión Estatal Organizadora daba a conocer los resultados preliminares. El panista se mostró feliz mientras se movía al ritmo de la música. Convivía con los demás militantes justo a la entrada del Comité, donde por una horas se convirtió en una pista de baile. No cabe duda de que la demanda no le quita el sueño al extesorero del PAN en Sinaloa.

Nuevo líder. Roberto González fue electo ayer como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN durante unos comicios internos que resultaron tranquilos. En su campaña, el también exdiputado local se pronunció por trabajar en la reconciliación de la militancia panista. Reconoce los problemas internos del partido y los retos que estos representan de cara a a las próximas elecciones, por ello el voto mayoritario que obtuvo, pudiera traducirse como la confianza en la militancia para transitar hacia un periodo de reestructuración política al interior del PAN. “Nos unimos con otros partidos y no nos unimos entre nosotros, estamos peleados, y eso no se vale”, dijo en una de sus recientes entrevistas. Luego de que se ratifique su triunfo en la elección, será hora de que González demuestre su capacidad de liderazgo y convocatoria para concretar los retos que se han planteado, por que si algo ha faltado a las últimas dirigencias es eso, liderazgo.

La advertencia. Las anegaciones que se siguen presentando en el centro histórico de Mazatlán deberían ser tomadas por la administración municipal, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, como serias advertencias de que, si no se resuelven los problemas urbanísticos del puerto, algo más grave puede suceder en esa zona. Muchos de los vecinos que habitan en torno al colector Roosevelt, se encuentran molestos debido a los niveles que han registrado las aguas pluviales. Las corrientes rebasan los niveles de las banquetas y, aseguran, eso se ha presentado desde las últimas obras de regeneración en las calles del viejo casco de la ciudad. No obstante, ni Protección Civil, que encabeza Eloy Ruiz, ni la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Juan de Dios Garay, han realizado una evaluación para determinar las causas del fenómeno, que ya está poniendo en riesgo la seguridad de cientos de familias de la zona. Protección Civil solo ha apuntado a que es la basura dejada en la vía pública la responsable de tapar los drenes. Luego entonces, ¿por qué no se ha hecho un barrido preventivo en serio y a fondo?