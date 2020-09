Se enoja el alcalde Chapman

Se enoja. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no anda de buen ánimo. Su actitud a la defensiva ya no es novedad. Es la conducta que asume cuando se le piden cuentas después de que se ausenta por días bajo el argumento de hacer diligencias en favor del municipio. En lugar de informar a los ahomenses del resultado, Chapman sale con que él no tiene por qué rendirle cuentas a nadie ni siquiera a los regidores. Y de ahí nadie lo saca. Es más, hasta se enoja cuando le preguntan sobre el particular, como en esta ocasión en la que se ausentó más de los días que notificó a los regidores. Una de dos: no logra nada, por lo que no tiene nada de qué informar, o viaja por asuntos personales. Algunos aseguran que son las dos cosas, y otros que aquí está pero en su casa. El caso es que a Chapman no se le puede tocar el tema porque se molesta. Así es él. Lo hizo otra vez en evento de El Etcho.



El colmo. Cuando están más que acreditadas las pifias que cometió en el cambio de empresa recolectora de basura, se habla que el alcalde Chapman se ufana de la decisión que tomó y que ¡está satisfecho! Algunos dicen que es el colmo cuando OP Ecología reconoce que no estaba preparada ni lo está para dar un servicio eficiente de recolección y destino final de la basura. Cómo se puede ufanar de la decisión si para favorecer a la empresa OP violó la ley. Le confiscó a PASA el relleno sanitario para ponérselo a disposición porque OP no tiene, pero un juez de distrito le ordenó regresarlo por la forma ilegal en que se lo apropió. Incluso, cómo puede sentirse satisfecho si la recolección de basura empeoró y el mismo César Guevara admite que el municipio debe pagar por usar el relleno sanitario. ¿Y qué ocurrirá si PASA ya no le permite a OP entrar a su relleno sanitario porque Chapman no le quiere pagar la deuda de 35 millones de pesos y más de 600 mil pesos por el uso del relleno? ¡Vaya satisfacción!



Más lío. A la par de que ya la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control inició el procedimiento contra Chapman, la tesorera Anaya Ayala y otros funcionarios, como se los ordenó el Tribunal Electoral, los activistas de la sociedad civil recurrirán de nuevo al Congreso del Estado para el juicio político. Incluso, solicitarán al Tribunal Electoral que aperciba a los diputados para que actúen contra Chapman tras la resolución de encontrarlo culpable de violencia política en razón de género contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela.



Al son que le toquen. Dicen que el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez salió más “gallo” de lo que muchos se imaginaban. Por ejemplo, como vio que Movimiento Ciudadano empezó a coquetear con el panista Miguel Ángel Camacho, cuando ya a él le habían ofrecido la candidatura a la alcaldía de Ahome, el promotor deportivo apareció con el líder estatal del PT Leobardo Alcántara subiéndose a la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Y cuando le hizo ruido esta definición, deslizó una foto con el exgobernador priista Juan S. Millán. O sea, “Mingo” Vázquez está al son que le toquen.



A la carretera. Más tardaron en irse los productores del ala morenista de la toma de la caseta de San Miguel que los trigueros cenecistas del Valle del Carrizo en prepararse para bloquear la carretera Internacional este fin de semana, aunque no los va a acompañar su líder estatal Faustino Hernández porque tiene el coronavirus. El líder local Aristeo Verdugo ya prepara la movilización con el fin de rechazar el raquítico financiamiento que asignaron en el fideicomiso, el cual no va a alcanzar para pagar a todos. Los recursos son de 61 millones cuando se requieren más de 200 millones de pesos. Además, van a exigir que el empresario, el gobierno estatal o federal paguen el impuesto para constituir el fideicomiso.