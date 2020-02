Se enreda. La ratificación de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), Reina Araceli Tirado Gálvez, se atora cada vez más, porque además de no contar con el visto bueno de la mayoría de los diputados locales, tampoco ha recibido el respaldo de grupos sociales y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. A esto hay que sumarle que el desempeño de Tirado Gálvez al frente del Ismujeres ha sido muy cuestionado, porque hasta el momento no ha cumplido con lo que necesitan las sinaloenses. Se ha visto muy alejada de todo, y únicamente aparece en eventos sociales o en lugares refrigerados y cómodos para ella. La Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado revisa la solicitud que envió el gobernador Quirino Ordaz Coppel para la ratificación, quien solicitará más información sobre las capacidades de la funcionaria y el motivo de su ratificación, porque para muchos es inmerecida. Reyna Araceli Tirado está cosechando lo que ha sembrado en los últimos tres años, porque no ha dado los resultados esperados. Pero lo más grave es la actitud que ha asumido, que hasta problemas internos en el Instituto ha tenido, donde se han denunciado violaciones a derechos laborales de mujeres que laboraban con ella.

Desinterés. No todos los diputados locales se han interesado en acudir a las comparecencias por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, pero sí mantienen interés en temas que son utilizados como bandera política. Es el caso del legislador de Morena, Pedro Villegas Lobo, quien faltó a la comparecencia de ayer, pero citó a las 13:00 horas a un grupo de trabajadores de salud que piden a las autoridades ser contratados y tener certidumbre laboral. El diputado citó a personas de todo el estado para aprovechar la cobertura de la comparecencia, y, justo a la hora que terminara, jalar los reflectores solo para él, en un asunto que ha sido su bandera. ¿Por qué no le interesó el sector primario también, cuando es la principal actividad económica en la entidad y de la que dependen miles de familias sinaloenses?

Mal inicio. El gobierno municipal inició ayer con el reparto de los casi 45 mil boletos gratuitos anunciados para las coronaciones del carnaval, que inicia el próximo 20 de febrero. Sin embargo, se podría decir que no se realizó de la manera más adecuada. Y es que la respuesta de los ciudadanos rebasó la capacidad de los encargados de entregar las entradas. Las filas abarcaron ciento de metros y las personas debieron esperar por horas para obtener los apoyos. Entre las personas que acudieron solo había quejas y la ilusión de obtener las entradas para disfrutar el carnaval. Esperemos que hoy el reparto anunciado para realizarse el estacionamiento de la Plaza El Mar a partir de las 17:00 horas tenga una mejor organización y el beneficio que pretende hacer el Ayuntamiento nos se le revierta en críticas.

Inconformidad docente. Donde cada día hay más molestia es en el sector magisterial. Y cómo no, si por un error, a por lo menos 142 maestros se les negó el acceso a su basificación. La situación pudiera derivar en la pérdida de sus salarios, lo cual mantienen a los maestros en una estado de permanente zozobra. Lo peor es que los inconformes no han encontrado un apoyo por parte de sus líderes sindicales y la situación pudiera degenerar en un movimiento de protesta. A cualquier trabajador que le digan de la noche a la mañana que el pago de su salario está en riesgo, respondería con indignación.

Alcalde de risa. El sarcasmo con el que el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, respondió a las críticas por la poca obra pública que se realiza en el municipio, no causó mucha gracia en Acción Nacional. El munícipe dijo que le daba risa la poca capacidad de los líderes que tenían los panistas en Mazatlán, quienes hablaban con desconocimiento al asegurar que la administración municipal tenía un subejercicio de 133 millones de pesos. Ayer, el líder local de Acción Nacional, Roberto González, retó al presidente municipal para que interponga la denuncia que anunció. El caso parece que aún dará para mucha polémica.