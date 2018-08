Se enreda Tolerancia Cero

Ayer “Tolerancia Cero”, una ONG ligada al abogado Alberto Woolrich, convocó a una rueda de prensa que supuestamente se realizaría en la casa de transición del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar a Deloitte Consulting y otras dos empresas de tecnología.



Janette Ficachi, quien dijo ser vocera, se presentó a las afueras de las instalaciones para comentar que presentaría una serie de denuncias contra tres empresas de tecnología porque se lo pidieron otras compañías, de las cuales no quiso proporcionar sus nombres ni propietarios.



Sin embargo, la vocera al ser cuestionada por los medios de comunicación no supo justificar el interés de su organización ni los miembros que la integran. Cuando fue cuestionada sobre si Woolrich era el mismo abogado ligado a la constructora Rioboo, cambió de semblante.



Y es que si resulta que la controvertida constructora de José María Rioboo en efecto tiene intereses también en el rubro de las tecnologías de la información, estaría incurriendo en un conflicto de interés en la denuncia que se hizo ayer.



Ante la presión de los medios comentó que posteriormente investigarían a Rioboo y al Grupo Altavista, esta último encabezado por Ricardo Orrantia, empresas que se han visto favorecidas con millonarios contratos durante la administración actual.



La improvisada conferencia de prensa acabó en medio de la confusión y la ausencia de Alberto Woolrich, quien aunque previamente en un boletín dijo que era vocero de Tolerancia Cero, desapareció del lugar al querer ser entrevistado por los medios.



Cabe destacar que el expediente mostrado por la vocera, incluía licitaciones y una denuncia presentada en 2017, sobre las cuales ya se dictó su improcedencia.



COMECARNE

El año pasado se exportaron 212 mil 336 toneladas de carne y vísceras de res, por ello México es considerado el sexto productor mundial de carne vacuna, sólo por debajo de Estados Unidos, Brasil, China, Argentina y Australia. Además de ser uno de los 12 principales países de producción de insumos agropecuarios. A pesar de que es un sector relevante, existen señalamientos de que aún algunos productores utilizan clembuterol para obtener mayores ganancias, debido a que ayuda a los animales en el aumento de masa muscular y de peso, aunque está prohibido su uso. La organización internacional Igualdad Animal, que en México dirige Dulce Ramírez, ha documentado que en nuestro país varias empresas y rastros en si, incumplen las normas oficiales, específicamente la de este tema de salud pública: NOM-194-SSA1-2004. Así como las de maltrato animal: NOM-051-ZOO-1995 y NOM-033-SAG/ZOO-2014. Y aunque el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), que dirige Macarena Hernández, ha desestimado los señalamientos al afirmar que la carne mexicana de la industria formal no está contaminada con clembuterol, debido a que se llevan inspecciones de vigilancia y supervisión relacionadas con la inocuidad de los productos cárnicos por parte de la Cofepris de Julio Sánchez y Tépoz, la Secretaría de Salud de José Narro Robles y Senasica de Enrique Sánchez Cruz, aún persiste la duda si es sólo el mercado negro es el que utiliza este método o también algunos empresarios formales de los denominados centros TIF. Ante tal situación, las autoridades han endurecido su castigo en contra de quien haga uso de éste u otros 32 fármacos en la producción pecuaria. La Ley Federal de Salud Animal ahora sanciona de tres hasta siete años de cárcel y multa de 50 mil días de salario mínimo en contra de quien infringe la norma y use clembuterol, carbadox, cloranfenicol, clorhidrato de fenilefrina, cristal violeta, cumarina en saborizantes artificiales, dienoestrol, dietilestilbestrol, dimetridazol, feniltiouracilo, furaltadona, furazolidona, entre otros.



VAN TRAS INVEA

En las últimas semanas se han visto proliferar anuncios publicitarios anexos a muros. Empresarios acusan que pertenecen a no más de tres compañías de las 150 que integran el sector, las cuales son beneficiadas y protegidas desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Felipe de Jesús Gutiérrez, y del Invea. Pese que este tipo de anuncios son permitidos por la ley, se sabe que el instituto a cargo de Meyer Klip mantiene un acoso absoluto retirando las lonas de las empresas que no están inscritas en la lista de “pitazos/protección” en la que funcionarios cobran desde 30 mil pesos por mes para no ser molestados. Ahora que el discurso es la anticorrupción, el sector alista una campaña en sus propios anuncios y espacios para llamar la atención del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, además de que detallan una serie de denuncias por daño patrimonial contra varios funcionarios del Invea.



GINGROUP CRECE

Para el cierre de este año, GINgastronómico tiene un calendario 21 nuevas aperturas en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato y la CDMX. En su portafolios hay marcas como The Melting Pot, UMAMI y STK. Este negocio, que dirige Raúl Beyruti Espinosa, es la división gastronómica de GINgroup y ataca diversos segmentos del mercado, a saber fastfood, casual dinning, fine dinning y cocina de especialidades gastronómicas, reuniendo dentro de su conglomerado marcas propias, licencias internacionales y franquicias. Como parte de sus marcas propias se encuentran Corazón de Alcachofa, Ponte Almeja, Garum, La Goleta, La Casa del Rib Eye, Flash Taco, Los Girasoles, ¡Hay! Huaraches y México Mágico. En licencias internacionales y franquicias reúne firmas como Rustic Kitchen, Texas Ribs, The Melting Pot, La Mansión, STK, Katsuya y UMAMI.