Se enredó el proceso para la elección del nuevo presidente del PRI en Sinaloa

Engüerado. Dicen que el proceso priista para la elección del nuevo presidente del PRI en Sinaloa se enredó. Y es que primero se quiso imponer a la diputada federal Paloma Sánchez o Gómer Monárrez, pero hubo resistencia a las primeras de cambio. Luego, más reciente, cambiaron de caballo con Aarón Írízar y pasó lo mismo, ya que no cayó bien entre los priistas. El agua se revolvió tanto que el delegado priista salió a aclarar que no hay nada para nadie en el contexto de que ya se daba por hecho que Írízar sería el nuevo dirigente del tricolor. Eso sería de forma interina de aquí a diciembre y luego se iría de frente en una elección para un periodo completo. Sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaban. Incluso, el senador Mario Zamora Gastélum se reunió ayer con el delegado en la que se habla que tocaron el tema.

Propaganda. La colocación de propaganda por todos lados en la ciudad a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga como presidente en las elecciones de revocación de mandato provocó la inconformidad de los priistas, por violentar la ley. El presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, exigió ayer a las autoridades electorales que realice una investigación para dar con los responsables de la propaganda que considera ilegal. Da la casualidad que todo ese despliegue se vino a la par que el líder de un grupo de morenistas y exsecretario particular del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, Rosario Buelna, formó, junto con otros, una organización interna de Morena para sacar adelante a López Obrador en las votaciones de la revocación de mandato.

Excomulgados. Sin lugar a dudas, la carta de un sacerdote de excomulgar a los diputados locales que aprobaron el aborto causó controversia entre los ahomenses. Unos están de acuerdo en esa medida que signó el padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, responsable diocesano de la Comisión para la Vida, Familia, Juventud y Laicos, pero otros la ven “excesiva”. Si es que son católicos y asisten a misa, se va a saber si a los legisladores ahomenses le niegan la ostia. El tema apenas está agarrando vuelo.

Impacientes. A los síndicos electos de Ahome se les cuecen las habas por tomar protesta y posesión de esa responsabilidad el 1 de abril. Por eso, para calmar su ansiedad, unos andan activos realizando gestoría y otros en la “grilla”. Prueba de ello es Karina Valdez, síndica electa en San Miguel, que prácticamente se puso al frente de la sindicatura resolviendo los problemas, y Ramón Urías, “El Tomatito”, que se metió de lleno a operar para que Juan Díaz, “El Pitin”, gane la presidencia del Módulo de Riego Mavari con sede en Higuera de Zaragoza. Dicen que hasta participa en las reuniones en las que “El Pitin” les “tira rollo” a los usuarios. Los otros, incluido Ulises Pinzón, de Topo, se reunieron con el alcalde Gerardo Vargas junto con los síndicos que ya van para afuera.

A votar. La atención política está concentrada en El Fuerte en virtud de que hoy se celebran las votaciones para la designación de síndicos. En lo que coinciden algunos es en que el PRI no metió su cuchara como para decir que de nueva cuenta van a medir fuerzas. Y el PAN tampoco. Por eso, se habla que el alcalde Gildardo Leyva va solo en la elección, en la que solamente acordó con el excandidato a la alcaldía, Vicente Pico, la sindicatura de Tetaroba.

Exceso. Un escándalo se hizo porque el secretario de la comuna fortense, Édgar Espinoza, acudió con elementos preventivos a la escuela donde está su hija. Lo que pasa es que esta peleó con otra y el problema se hizo grande por la reacción de Espinoza. Nada más que el director de la escuela se puso en su papel y lo paró en seco. Muchos consideran que el funcionario no debió hacer alarde de fuerza.