Se entra a fase intensa en los preparativos de la revocación de Mandato de AMLO

La consulta. A partir de hoy, lunes 14 de marzo, la consulta para la revocación de mandato entra a una nueva fase de preparación intensa. A las 10:00 horas, el personal del INE publicará el listado de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas. Luego, el martes por la tarde, los funcionarios del INE recibirán el cargamento de material no custodiado que se usará durante el proceso democrático. Y el jueves se recibirá el material electoral custodiado en las oficinas de la Junta Distrital. Se trata de una de las consultas más polémicas de los últimos años, pues el próximo 10 de abril, los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar si está de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo. Es, en definición misma del INE, el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Despliegue. Y mientras llega el día de la consulta para la revocación de mandato, en el sur de Sinaloa se nota un, cada vez más amplio, despliegue propagandístico. No solo el número de espectaculares con el rostro del mandatario del país, han ido en aumento en carreteras federales y estatales próximas a comunidades y sindicaturas, sino que también se incrementó la presencia de cuadrillas promotoras. Ayer, durante el tianguis dominical de la colonia Juárez, en Mazatlán, se vieron a personas uniformadas con color guinda (identificado con el partido de Morena) entregando material en favor de la consulta del próximo 10 de abril. Los mismos esfuerzos del INEpara detener estas actividades han fracasado ante el argumento de que se trata de ciudadanos voluntarios interesados en apoyar el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

Duro golpe. Eso es lo que ha representado para la economía local el aumento continuo de los combustibles. Mientras el mandatario del país se concentra en realizar la consulta para la revocación de mandato, los sectores resienten el aumento en los precios del diesel, la gasolina y el gas. No hay sector ajeno a estos incrementos: restauranteros, transportistas, comerciantes, pescadores, industriales y turisteros por igual se manifiestan decepcionados por el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno de la 4T en el sentido de que no habría más gasolinazos, ni aumento a los combustibles. Con estos incrementos, se viene una cascada de aumentos a los precios de los alimentos y productos. Los más castigados son los sectores más pobres de la población, quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido en su cada vez más pulverizado poder adquisitivo.

La fiesta que viene. Mil 200 millones de pesos es lo que espera el sector comercio como derrama económica durante el periodo vacacional de Semana Santa, para el cual ya se preparan los hoteleros, restauranteros y transportistas. En medio de la emergencia por la pandemia del Covid-19, a Mazatlán no le ha ido tan mal y se logró reposicionar como uno de los destinos familiares preferidos del país.